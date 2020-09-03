В продаже появился суперкар Bugatti Veyron от Mansory 

В социальных сетях появилось объявление о продаже автомобиля Bugatti Veyron Mansory Linea Vivere.

Машина разработана в 2008 году. Отметим, что было выпущено всего два экземпляра. Стоимость модели 94,5 миллиона рублей. Перед продажей суперкара тюнеры автомобильного ателье Mansory провели полную модернизацию модели.

Под капотом установлен доработанный силовой агрегат, мощность которого 1 200 лошадиных сил. В паре с ним работает автоматизированная коробка передач и задний привод. Предельная скорость суперкара 409 километров в час.

Особенностью экстерьера становятся дополнительные кузовные элементы, которые привлекают внимание окружающих. В салоне использован качественный отделочный материал, а именно кожа двух цветов, белого и черного, а также установлена мультимедиа с цифровым экраном.

Интересным моментом становится то, что эта модель является самой дешевой на сайте, так как за второй суперкар просили 122,871 миллиона рублей.