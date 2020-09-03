Ателье Roush неожиданно взялось за новый Ford Ranger 

Мастера студии по тюнингу Roush взялись за доработку нового внедорожника Ford Ranger . Инженеры известны своими китами и пакетами для маслкаров Ford Mustang

Джек Рауш, владелец компании, никогда хотел браться за доработку среднеразмерных моделей, однако после премьеры обновленного Ford Ranger он дал распоряжение на разработку дополнительных опций. Первый пакет доработок приспособлен для грузовых моделей, оснащенных турбированным EcoBoost 2.3, мощностью 270 л.с. Хотя он еще остается в разработке, уже сейчас владельцы машин могут получить современную выхлопную систему с двумя патрубками.

Чтобы улучшить проходимость по бездорожью и комфорт авто, инженеры добавили подвеске амортизаторы от Fox, а обычные 18-дюймовые диски украсили шины Grabber A/TX 32-го размера. Вместе с ними пикапу добавили новую решетку радиатора, дневные огни, расширители арок, буксировочные петли и детали для экстерьера.

Салон транспортного средства украсили обивкой с прострочкой в виде ромба, а минимальная стоимость пакета доработок будет достигать около 13 тысяч долларов.