Hyundai показал первые изображения нового Tucson 

Компания Hyundai опубликовала первые тизеры нового кроссовера Tucson.

Судя по изображению, Hyundai Tucson нового поколения получит двухуровневую переднюю часть и фары, зрительно объединенные с радиаторной решеткой.

Hyundai

Салон приобретет центральную консоль без клавиш, для управления трансмиссией предложен кнопочный пульт. Со сменой поколений кроссовер вырастет в размерах, а моторную гамму составят бензиновые, дизельные и гибридные модификации.

Hyundai

Более подробная информация ожидается в день премьеры, до которой осталось совсем недолго — презентация автомобиля запланирована в Сеуле на 15 сентября.