Hyundai показал первые изображения нового Tucson 

Компания Hyundai опубликовала первые тизеры нового кроссовера Tucson.
Судя по изображению, Hyundai Tucson нового поколения получит двухуровневую переднюю часть и фары, зрительно объединенные с радиаторной решеткой.
Hyundai
Салон приобретет центральную консоль без клавиш, для управления трансмиссией предложен кнопочный пульт. Со сменой поколений кроссовер вырастет в размерах, а моторную гамму составят бензиновые, дизельные и гибридные модификации.
Hyundai
Более подробная информация ожидается в день премьеры, до которой осталось совсем недолго — презентация автомобиля запланирована в Сеуле на 15 сентября.