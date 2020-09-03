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Hyundai показал первые изображения нового Tucson 

Wroom.ru 7 часов назад
Hyundai показал первые изображения нового Tucson
Фото: Hyundai
Компания Hyundai опубликовала первые тизеры нового кроссовера Tucson.
Судя по изображению, Hyundai Tucson нового поколения получит двухуровневую переднюю часть и фары, зрительно объединенные с радиаторной решеткой.
Hyundai
Салон приобретет центральную консоль без клавиш, для управления трансмиссией предложен кнопочный пульт. Со сменой поколений кроссовер вырастет в размерах, а моторную гамму составят бензиновые, дизельные и гибридные модификации.
Hyundai
Более подробная информация ожидается в день премьеры, до которой осталось совсем недолго — презентация автомобиля запланирована в Сеуле на 15 сентября.
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Бортжурнал , Hyundai , Hyundai Tucson
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