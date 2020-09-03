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Почему отмена транспортного налога недопустима 

Car.ru 57 минут назад
Транспортный налог невозможно отменить. Почему?
Фото: Car.ru
Специалисты заявляют, что в сегодняшней обстановке нельзя допустить отмены транспортного налога, так как это может сказаться на качестве дорог.
Эксперты привели данные, что на содержание дорог в России требуется около 4 триллионов рублей. Сегодня данные денежные средства поступают в бюджет сразу из нескольких направлений — акцизы на топливо и транспортный налог. Бесплатного дорожного полотна не существует, за все нужно платить.
Акциз попадает в дорожный фонд очень тернистым путем. А вот транспортный налог поступает в региональный бюджет, где быстро размывается по уголкам. В результате, на финансирование дорог не хватает больших сумм.
Заметим, что сегодня данный налог оплачивают не все автомобилисты. Например, некоторые льготные категории освобождены от этого. Что касается акциза, его тоже оплачивает не каждый, ведь по дорогам перемещаются и автомобили на другом топливе, кроме бензинового.
На дорогах ежегодно возрастает количество автомобилей с альтернативным вариантом топлива. Соответственно, они не платят акцизы, но и дорогам большой пользы не приносят — изнашивают ее точно так же, как и все остальные машины.
Если сегодня отменить транспортный налог — единственную ветку, по которой копейки идут в дорожный фонд, дороги просто не на что будет содержать, а тем более строить.
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