Раскрыты мошеннические схемы при продаже автомобиля 

Российские автовладельцы при продаже личного автотранспорта с помощью объявлений рискуют стать жертвами мошенников, пишут «Аргументы и факты».

Одна из распространенных мошеннических схем — оформление двух договоров купли-продажи. Злоумышленники оформляют договор и выкупают машину, а через несколько дней просят бывшего владельца переоформить договор якобы на близкого родственника. При этом покупатель предлагает доплатить за лишние хлопоты. Таким образом, оформляется второй договор купли-продажи на другое лицо, а в договоре может быть указана сумма даже больше той, по которой изначально был продан автомобиль. Кроме того, оформляется вторая расписка о получении денег.

Через несколько дней к продавцу приезжают бандиты, обвиняют его в мошенничестве, грозятся обратиться в полицию и заявляют, что имеют на руках два договора, а автомобиля они в глаза не видели.

Продавцу приходится вернуть полученные за машину деньги, и он лишается и автомобиля, и денег.

Чтобы не попасться на удочку мошенников, следует оформлять акт приемки-передачи, где должны быть изложены все повреждения автомобиля и стоять росписи сторон, а также категорически отказываться от заключения повторных договоров купли-продажи.

Другая мошенническая схема связана с манипуляциями с ключами от автомобиля. Злоумышленники, договариваясь о просмотре машины, просят владельца привезти полный комплект ключей. При осмотре ключей один из «покупателей» отвлекает хозяина машины, а другой в это время снимает и записывает с помощью диагностического оборудования кодовый сигнал ключа для деактивации иммобилайзера и сигнал электронной метки от охранной системы. Через несколько дней автомобиль исчезает — преступники угоняют его с помощью считанного кода.

Специалисты рекомендуют не давать ключи в руки потенциальным покупателям и не рассказывать подробности функционирования противоугонной системы, установленной на авто.

Ранее «Рамблер» писал, что эксперты зафиксировали рост количества поддельных полисов ОСАГО, выданных российским автовладельцам. Речь идет о мошеннических сайтах, на которых якобы полис ОСАГО от ведущих страховых компаний можно приобрести с хорошей скидкой. По оценкам специалистов, в настоящее время на онлайн-рынке доля «подделок» составляет от 3-10%.