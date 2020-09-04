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От «пенсионерского» старта до огрехов сборки: Чем огорчила LADA Vesta CVT спустя 3 месяца 

Car.ru 1 час назад
Спустя 3 месяца: чем огорчила LADA Vesta CVT
Фото: Car.ru
Владелец обновленной LADA Vesta CVT, получившей автоматическую коробку Jatco рассказал о недостатках российской модели, которые заметил спустя три месяца и 4 тысячи километров пробега. Автомобиль оказался не таким маневренным, как ожидал поклонник марки.
Владелец Lada рассказал, что в первый месяц автомобиль его порадовал, однако расстроило то, что с места он начинает ехать спустя секунду — "по-пенсионерски". Под капотом расположен двигатель H4M, а его конструкция не позволяет поставить свечи зажигания, не снимая впускной коллектор. У дилера эта процедура обойдется автомобилистам в 12 тысяч рублей.
Огорчило и качество отделки салона в комплектации Comfort Winter. Подлокотник сильно износился, хотя прошел автомобиль только 4 тысячи километров пробега, везде пластик, а также слышатся непонятные посторонние звуки. После иномарок ход авто оказался очень "тугим", а звук поворотников и других кнопок в салоне очень бюджетный.
Среди тех вещей, которые не понравились автомобилисту, также оказались багажник, архаичность интерьера и другие недочеты.
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Бортжурнал , Lada Vesta , Lada
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