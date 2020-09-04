В России отзовут Audi Q8 из-за «грязного» выхлопа 

Компания Audi отзовет 16 вседорожников Q8, проданных в России в 2020 году. О сервисной акции, причиной которой стал слишком «грязный» выхлоп, сообщил Росстандарт.

Внедорожники, оборудованные 3,0-литровым бензиновым турбомотором V6 мощностью 340 лошадиных сил, могут не соответствовать требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности колёсных транспортных средств». При работе двигатель может выделять больше оксида азота, чем позволено по регламенту.

Марка отмечает, что превышение уровня выбросов может проявляться только при определённых условиях, однако не уточняет, при каких.

На всех отозванных автомобилях в сервисных центрах Audi бесплатно обновят программное обеспечение, которое устранит проблему. Владельцев дефектных вcедорожников оповестят об отзыве по телефону или электронной почте. Также можно свериться со списком VIN-номеров на сайте ведомства.

Предыдущая акция Audi в России затронула 512 моделей A4, A8, A6, TT и Cabriolet, проданных с 1997 по 2001 год. На автомобилях обнаружили проблемы с подушками безопасности водителя японской фирмы Takata: при аварии они могли раскрыться слишком медленно или вовсе не сработать.