Зачем водитель снимает бампер перед каждой колдобиной?

К тому же порог двора, где живет владелец авто, высоковат, а значит даже поставить машину проблематично. В ответ на все вопросы филиппинец отметил, что он решил показать, что будет ездить на заниженном авто в любом случае, с какими бы проблемами из-за этого он не столкнулся.