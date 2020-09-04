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На Филиппинах водитель снимает бампер перед каждой колдобиной и пандусом

Car.ru
49 минут назад
Хотя большинство автомобилистов любят ездить со скоростью звука и красоваться на своих машинах, во многих странах их ограничивают в этом штрафы или же качество дорожного покрытия. Однако если у водителя слишком заниженная машина, сложности возникнут и без того, ведь непременно зацепишься за выбоину.
Зачем водитель снимает бампер перед каждой колдобиной?
Фото: Car.ruCar.ru
Необычный выход придумал водитель с Филиппин. Каждый раз,когда на дороге появляется выбоина, или же нет возможности проехать без задевания, он снимает бампер машины, а затем надевает его снова. Примечательно, что делать одну и ту же работу автомобилисту приходится очень часто, ведь дороги в городе оставляют желать лучшего.
К тому же порог двора, где живет владелец авто, высоковат, а значит даже поставить машину проблематично. В ответ на все вопросы филиппинец отметил, что он решил показать, что будет ездить на заниженном авто в любом случае, с какими бы проблемами из-за этого он не столкнулся.
С виду ситуация на дороге, отметили пользователи Сети, выглядит достаточно комично.
Бортжурнал,
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