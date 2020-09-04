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В России посчитали все люксовые автомобили 

Car.ru 3 часа назад
В России посчитали все люксовые автомобили
Фото: Bentley
Аналитики подсчитали, сколько на сегмент легковых автомобилей приходится люксовых моделей. В общей сложности оказалось, что ними владеют 13,5 тысячи россиян, а это 0,03% от общего числа.
Наиболее востребованным в люксовом сегменте остаются модели от британского бренда Bentley, его приобрели 34% опрошенных водителей. В общей сложности аналитики насчитали 4,6 тысячи таких люксовых авто. Немецкие Mercedes-Benz Maybach решили приобрести 3,6 тысячи автомобилистов, он оказался вторым в рейтинге.
Далее в списке расположился бренд Maserati, а за ним Rolls-Royce. Их продали в количестве 1,7 и 1,5 тысячи транспортных средств, гласит статистика. Другие люксовые авто разошлись тиражом менее тысячи моделей, среди них отметили аналитики Lamborghini — 572 модели, а также люксовый Aston Martin — 446.
55% всех люксовых авто были зарегистрированы в Москве, еще 10% — в Подмосковье, чуть меньше в Санкт-Петербурге. В остальных регионах, как оказалось, люксовые транспортные средства покупали намного реже, чем в центральной части России.
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Комментарии
Бортжурнал , Maybach , Bentley , Lamborghini , Rolls-Royce , Aston Martin , Maserati , Mercedes-Benz
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