В России посчитали все люксовые автомобили 

Аналитики подсчитали, сколько на сегмент легковых автомобилей приходится люксовых моделей. В общей сложности оказалось, что ними владеют 13,5 тысячи россиян, а это 0,03% от общего числа.

Наиболее востребованным в люксовом сегменте остаются модели от британского бренда Bentley , его приобрели 34% опрошенных водителей. В общей сложности аналитики насчитали 4,6 тысячи таких люксовых авто. Немецкие Mercedes-Benz Maybach решили приобрести 3,6 тысячи автомобилистов, он оказался вторым в рейтинге.

Далее в списке расположился бренд Maserati , а за ним Rolls-Royce . Их продали в количестве 1,7 и 1,5 тысячи транспортных средств, гласит статистика. Другие люксовые авто разошлись тиражом менее тысячи моделей, среди них отметили аналитики Lamborghini — 572 модели, а также люксовый Aston Martin — 446.

55% всех люксовых авто были зарегистрированы в Москве, еще 10% — в Подмосковье, чуть меньше в Санкт-Петербурге. В остальных регионах, как оказалось, люксовые транспортные средства покупали намного реже, чем в центральной части России.