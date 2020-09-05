Как будут пересчитывать тарифы ОСАГО

Указание Центробанка об увеличении коридоров тарифов ОСАГО вступило в силу. Стоимость страховки будет рассчитана в зависимости от того, насколько аккуратно водитель управлял машиной и нарушал ли ПДД.

В силу вступило указание Центробанка России о том, что тарифный коридор ОСАГО должен быть расширен. Новые правила позволяют страховщикам подбирать для российских автомобилистов более персонализированные тарифы.

В частности, этот диапазон был расширен для физических лиц, которые владеют легковыми автомобилями. Тарифы стали шире на 10% вверх и вниз и находятся в рамках 2471 — 5436 руб.

Для юридических лиц базовая ставка будет расширена на 20% вверх и вниз. Для грузовых автомобилей расширение границ коридора по ОСАГО предусмотрено на 20% вверх. Такси получают расширение коридора тарифов на 30% как вверх, так и вниз. Для автобусов, трамваев и троллейбусов тарифы расширятся на 5% вниз.

Это указание дополняет общие поправки, которые были внесены в закон об ОСАГО по индивидуализации тарифов. Они вступили в силу немного раньше — 24 августа.

Согласно новым правилам, страховщики могут рассчитывать стоимость тарифа ОСАГО в зависимости от личности водителя. Работники страховых компаний учитывают, насколько рискованно автовладелец управляет машиной, сколько у него штрафов и за что, нарушает ли он правила дорожного движения и т.д.

Могут быть также учтены и дополнительные факторы: семейное положение, наличие детей и другие.

«Использование страховщиками всей доступной информации повысит точность разделения водителей с низким и высоким уровнями риска и, соответственно, позволит точнее отражать в цене полиса фактический риск», — отмечается в сообщении ЦБ.

В то же время регулятор определил перечень тех критериев, которые страховщики не имеют права использовать при определении стоимости. В список, например, входят национальная, расовая, языковая принадлежности.

Таким образом у страховых компаний появилась возможность предоставлять более низкие тарифы для аккуратных водителей и повышенные для тех, у кого плохая история вождения. Так, к повышенным тарифам стоит готовиться автовладельцам, которые грубо нарушают правила дорожного движения, когда-либо нарушали правила эксплуатации авто, были наказаны за вождение в пьяном состоянии.

В середине августа сайт «Дром.Ру» специально для «Газеты.Ru» подготовил опрос в преддверии роста тарифов на ОСАГО. Опрос проводился с 11 по 17 августа 2020 года, всего в нем приняло участие свыше 15 тыс. человек.

Согласно его результатам, почти половина опрошенных не видят смысла в обязательном страховании автомобильной гражданской ответственности.

Таким образом исследование показало, что если полис существенно подорожает, например, вдвое, то 24% автомобилистов вовсе от него откажутся. Еще 10% россиян намерены купить поддельный полис «автогражданки» и ездить с ним на свой страх и риск.

При этом 12% уже отказались от приобретения автомобильной страховки из-за ее дороговизны или покупают фальшивые документы о страховании.

Всего 48% автомобилистов в России могут оказаться без ОСАГО уже в следующем году, когда придет время перезаключить договоры по новым ценам.

Оставшиеся 52% водителей будут соблюдать законодательные требования и купят ОСАГО, даже если полис подорожает. Тем временем автомобильный эксперт Вячеслав Субботин в комментарии «360» напомнил, что страховая компания работает для извлечения прибыли. Поэтому повышение тарифов ожидаемо.

«Для этого, собственно, и делают такое дифференцирование, чтобы при общем подсчете прибыль выросла. То, что тариф может понизиться при индивидуальном подсчете, — это рассчитано на очень маленькое количество автомобилистов», — уверен эксперт.

Субботин считает, что невозможно ездить по городу, ни разу не получив штрафа. По его мнению, причина кроется в неправильной организации дорожного движения. «Есть парковочное место, а на деле его нет. Потому что один знак противоречит другому. Разметка нанесена не по ГОСТу. Поэтому ты всегда будешь нарушать, а тарифы будут расти», — отметил он.