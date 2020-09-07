В России заработала первая светящаяся разметка

Каждый год дорожники наносят на асфальт новую разметку и зебры, которые начинают стираться уже через пару месяцев. Но есть ли смысл тратиться на краску и впустую использовать рабочую силу? Под Красноярском нашли решение — там впервые в стране заработала светящаяся дорожная разметка.

Находится такое современное решение перед въездом в поселок Минино. В качестве эксперимента решили взять участок дороги, где расположен нерегулируемый пешеходный переход. На территории рабочие поставили специальную опору в виде буквы П, а уже на ней закрепили два светодиодных комплекса.

Многие думали, что это просто светящаяся краска, которое днем получает заряд от солнца, а ночью дает освещение. На самом деле это настоящая проекция «зебры».

Главное преимущество такого нововведения заключается в том, что разметка никак не сотрется, потому что не нанесена на дорожное полотно. Ее отлично видно в темное время суток. При этом яркость фар никак не влияет на интенсивность свечения разметки. Власти уже прокомментировали такую разработку и сообщили, что проекционная разметка — это не замена классической, а просто дополнение.