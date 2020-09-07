Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Первая в России светящаяся разметка заработала под Красноярском 

Car.ru 8 часов назад
В России заработала первая светящаяся разметка
Фото: Car.ru
Каждый год дорожники наносят на асфальт новую разметку и зебры, которые начинают стираться уже через пару месяцев. Но есть ли смысл тратиться на краску и впустую использовать рабочую силу? Под Красноярском нашли решение — там впервые в стране заработала светящаяся дорожная разметка.
Находится такое современное решение перед въездом в поселок Минино. В качестве эксперимента решили взять участок дороги, где расположен нерегулируемый пешеходный переход. На территории рабочие поставили специальную опору в виде буквы П, а уже на ней закрепили два светодиодных комплекса.
Многие думали, что это просто светящаяся краска, которое днем получает заряд от солнца, а ночью дает освещение. На самом деле это настоящая проекция «зебры».
Главное преимущество такого нововведения заключается в том, что разметка никак не сотрется, потому что не нанесена на дорожное полотно. Ее отлично видно в темное время суток. При этом яркость фар никак не влияет на интенсивность свечения разметки. Власти уже прокомментировали такую разработку и сообщили, что проекционная разметка — это не замена классической, а просто дополнение.
Видео дня. В 20 тоннелях Москвы разрешили перестраиваться
Car.ru: последние новости
Что экономичнее: Турбомоторы или атмосферники? Что экономичнее: Турбомоторы или атмосферники? Самые угоняемые автомобили в России Самые угоняемые автомобили в России Покупка Tesla Model 3 оказалась самым выгодным вложением Покупка Tesla Model 3 оказалась самым выгодным вложением
Комментарии
Бортжурнал
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Опубликованы расценки на «красивые» госномера
Опубликованы расценки на «красивые» госномера
Раскрыт размер гонорара Пашаева за защиту Ефремова
Раскрыт размер гонорара Пашаева за защиту Ефремова
Какое наказание ждет Ефремова
Какое наказание ждет Ефремова
Полицейские в США избавляются от служебных BMW i3
Полицейские в США избавляются от служебных BMW i3
Видео
Как оспорить штраф за остановку в неположенном месте
03:26
Как оспорить штраф за остановку в неположенном месте
Бортжурнал
Появилось видео последствий страшного ДТП в Канске
00:40
Появилось видео последствий страшного ДТП в Канске
ДТП
Трагедия в Балашихе: двое погибших
00:08
Трагедия в Балашихе: двое погибших
ДТП
Россиянам выдают новые водительские права
00:32
Россиянам выдают новые водительские права
Автоновости
Опубликовано видео автошоу «Гонки на выживание»
00:44
Опубликовано видео автошоу «Гонки на выживание»
Тест-драйвы
Огненное ДТП под Питером попало на видео
00:33
Огненное ДТП под Питером попало на видео
ДТП
Работал нелегально: подробности трагедии в Крыму
01:05
Работал нелегально: подробности трагедии в Крыму
ДТП
Страшное ДТП в Анапе закончилось трагедией
00:31
Страшное ДТП в Анапе закончилось трагедией
ДТП
У полиции Москвы заметили внедорожники BMW X7
01:41
У полиции Москвы заметили внедорожники BMW X7
Автоновости
Губернатор извинился перед водителем после ЧП
00:10
Губернатор извинился перед водителем после ЧП
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение