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Самые угоняемые автомобили в России 

Car.ru 6 часов назад
Самые угоняемые автомобили в России
Фото: Car.ru
На сегодняшний день существует масса устройств, защищающих автомобили от угона. Однако автомобильные воры тоже не стоят на месте и научились обходить противоугонные механизмы.
Таким образом, в последнее время на территории России продолжает наблюдаться тенденция угонов транспортных средств различных моделей. Аналитики составили ТОП-10 автомобилей, пользующихся спросом у злоумышленников.
На первом месте в данном рейтинге оказалась версия Camry, автобренда Toyota, в кузове седан. Не менее популярными у автоугонщиков являются японские, а также корейские транспортные средства.
На второй позиции рейтинга оказалась вариация Solaris компании Hyundai. Третью позицию по популярности среди злоумышленников занимает Land Cruiser автобренда Toyota. Четвёртое место досталось X-Line марки Kia Rio. На пятом месте размещается Santa Fe от Hyundai.
Шестую ступень занимает RAV4 бренда Toyota. Вариация Optima от Kia заняла седьмое место. На восьмой позиции оказалась модификация Creta автобренда Hyundai. Девятую ступень отдали Ceed марки Kia. ТОП-10 замыкает вариация Kia Rio.
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Бортжурнал , Hyundai , Kia , Toyota , Kia Rio
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