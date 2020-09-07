Объявлены цены на новый китайский кроссовер для России 

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Компания GAC начала принимать заказы на кроссовер GS5 на российском рынке.

GAC GS5, выпускающийся в Китае с 2018 года, — это типичный современный кроссовер, по размерам схожий с моделью Mitsubishi Outlander (длина кузова составляет 4,7 метра). Автомобиль будет предлагаться с 1,5-литровым бензиновым турбомотором мощностью 137 л. с., работающим в паре с механикой или шестиступенчатым автоматом Aisin. Привод — только передний.

Цены на автомобиль начинаются с 1 499 900 рублей. Столько стоит машина в базовой комплектации, включающей систему стабилизации, кондиционер, медиасистему с восьмидюймовым экраном, обогрев лобового стекла, электропривод зеркал, люк и 17-дюймовые легкосплавные колеса, две подушки безопасности. "Автомат" увеличит цену на 120 тысяч рублей.