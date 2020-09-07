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«Заряженный» кроссовер Skoda Kodiaq RS снимут с производства

Motor.ru
6 часов назад
Компания Skoda в ближайшие недели прекратит сборку и поставку «заряженных» кроссоверов Kodiaq RS по причине несоответствия их двигателей действующим нормам токсичности. Битурбодизель, очевидно, отправят в отставку — но саму модификацию обещают вернуть в линейку одновременно с рестайлингом в середине жизненного цикла.
«Заряженный» Skoda Kodiaq RS снимут с производства
Фото: Motor.ruMotor.ru
Двухлитровый битурбодизель мощностью 240 лошадиных сил и 500 Нм крутящего момента, который ставят Skoda Kodiaq RS, выбрасывает в атмосферу 209–217 граммов CO2 на каждый километра пробега. Это довольно много, учитывая тот факт, что европейское законодательство предусматривает снижение среднего показателя по модельному ряду до 95 граммов на километр уже к 2021 году. Такие жесткие нормы вынудили чешскую компанию снять с производства «заряженный» кроссовер — но это не означает, что от него полностью отказываются.
В каком виде Kodiaq RS вернётся в строй, пока неизвестно. Производитель называет лишь ориентировочные сроки: одновременно с рестайлингом в середине жизненного цикла модели, то есть в первой половине следующего года. Дизельный двигатель, очевидно, уйдет в отставку, а на смену ему может прийти бензиновый агрегат. Не исключено, что с 48-вольтовым стартер-генератором. От выпуска полноценного гибридного Kodiaq в Skoda пока открещиваются — у компании в планах такой модификации нет.
Тем временем в модельном ряду Skoda появился первый электрический кроссовер — Enyaq iV. У него тоже будет версия RS (два мотора и 306 лошадиных сил), которая способна разгонять до первой «сотни» за 6,2 секунды и проезжать без подзарядки до 460 километров. Для сравнения: дизельный Kodiaq RS ускоряется до ста за семь секунд ровно.
Бортжурнал,Skoda Kodiaq,Skoda,
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