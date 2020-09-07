«Заряженный» Skoda Kodiaq RS снимут с производства

Двухлитровый битурбодизель мощностью 240 лошадиных сил и 500 Нм крутящего момента, который ставят Skoda Kodiaq
RS, выбрасывает в атмосферу 209–217 граммов CO2 на каждый километра пробега. Это довольно много, учитывая тот факт, что европейское законодательство предусматривает снижение среднего показателя по модельному ряду до 95 граммов на километр уже к 2021 году. Такие жесткие нормы вынудили чешскую компанию снять с производства «заряженный» кроссовер — но это не означает, что от него полностью отказываются.