«Заряженный» Skoda Kodiaq RS снимут с производства

В каком виде Kodiaq RS вернётся в строй, пока неизвестно. Производитель называет лишь ориентировочные сроки: одновременно с рестайлингом в середине жизненного цикла модели, то есть в первой половине следующего года. Дизельный двигатель, очевидно, уйдет в отставку, а на смену ему может прийти бензиновый агрегат. Не исключено, что с 48-вольтовым стартер-генератором. От выпуска полноценного гибридного Kodiaq в Skoda пока открещиваются — у компании в планах такой модификации нет.