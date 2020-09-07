Что экономичнее: турбомоторы или атмосферники? 

В случае невысоких оборотов турбодвигатель является более экономичным, чем атмосферный. Однако если обороты выше средних турбодвигатель может потреблять до 30 процентов больше горючего.

Таким образом, турбодвигатель является более экономичным в случае спокойной езды. Основной причиной этого является специфическая настройка турбин на современных транспортных средствах. В данном случае их раскручивание начинается на самых маленьких оборотах. При этом наблюдается максимальный крутящий момент. А вот атмосферники на низких оборотах просто-напросто не едут. Со снижением оборотов силового агрегата, уменьшаются взрывы в цилиндрах за один и тот же период времени.

Говоря об экономичности турбодвигателей стоит отметить, что они, работая при более низких оборотах, могут выдавать крутящий момент не ниже атмосферных версий. При этом объем цилиндров первого меньше в сравнении с «атмосферником». Поэтому для турбомотора нужно меньше горючего.