Как сэкономить 20% на ОСАГО

С 5 сентября страховые компании работают по новому закону об ОСАГО, который вступил в действие в конце августа 2020 года. Закон расширяет тарифный коридор в обе стороны, и снимает со страховых часть ограничений. Главный практический вывод — сэкономить за счет выбора «дешевой» страховой теперь можно больше. Мы опросили первых покупателей «постреформенного» ОСАГО и сами страховые, и выяснили подробности о новых тарифах ОСАГО.

В чём суть реформы

С августа тарифный коридор вырос на 10% в обе стороны (2471–5436 рублей). Страховым разрешили «наказывать» повышенным тарифом водителей, допускающих грубые нарушения (пьяная езда, побег с места ДТП), а также тех, кто неоднократно попадался на нарушениях из списка (проезд на красный, встречка, превышение скорости на 60 км/час и более).

Попутно изменилось несколько коэффициентов. Например, незначительно скорректирована таблица возраста и стажа, а также снижены территориальные коэффициенты для ряда «дорогих» городов (Мурманск, Челябинск, Екатеринбург и так далее).

Но самым революционным и спорным пунктом реформы является индивидуализация тарифов.

Ставки привязали к водителю

Раньше страховые были обязаны устанавливать единую ставку, например, для Москвы или Ярославля. Не важно, приходил ли к ним «хороший» москвич или водитель со шлейфом «подвигов» — тариф был одинаковым

Теперь этого правила нет, поэтому страховая выбирает собственные критерии, и назначает персональные тарифы для групп водителей. То есть в список «плохих» может попасть не только системный нарушитель правил, но и обладатель определенной марки автомобиля или бездетный водитель.

Остаются в силе и прочие коэффициенты: бонус-малус, возраста и стажа, мощности, территориальный и другие.

Что это означает на практике

Принципы формирования тарифов у всех страховых разные. Так, у одной из компаний в списке критериев — удаленность места прописки автомобилиста от офиса компании, способ покупки полиса (через офис, агента или интернет), численность населения в городе прописки. В другой страховой особый упор делают на семейный статус клиента и количество детей.

Почти все страховые планируют учитывать марку, модель и год выпуска автомобиля. Ряд компаний заявила об использовании «комплексных» факторов, например, сочетания возраста автомобиля и возраста владельца. Оказывается, что старые автомобили с пожилыми водителями попадают в ДТП достаточно редко, а вот старые автомобили с молодыми водителями, напротив, относятся к группе риска.

Марка, модель и возраст автомобиля активно учитывается при расчёте стоимости КАСКО, но оно и понятно — от этого зависит и стоимость компенсации.

С ОСАГО ситуация иная — это выплата в пользу третьего лица, то есть как таковая марка и модель машины клиента на размер компенсации напрямую не влияет. Но от этих параметров может зависеть аварийность в целом, и страховые получили право создавать «стоп-листы» моделей, которые они не хотят страховать — для них они смогут установить максимальный тариф.

Подвох с электронными полисами

Обратная связь читателей выявила любопытную подробность: некоторые страховые установили «стоп-тарифы» для электронного ОСАГО. То есть даже аккуратным водителям с большим стажем они устанавливают максимальный тариф по умолчанию.

Как пояснили специалисты из отрасли, связано это с убыточностью электронного ОСАГО: клиенты нередко используют уловки, искажая данные автомобиля, чтобы снизить стоимость полиса.

Это осложняет оценку стоимости ОСАГО с помощью сайтов компаний, потому что нередко они выдают стоимость именно электронного полиса. Обратившиеся к нам люди впоследствии пересчитали стоимость страховки, обратившись в страховую лично, и получили «дисконт» более чем в 20% — цена полиса оказалась даже ниже дореформенной.

Как выбрать «дешёвую» страховую компанию

Закон обязывает каждую страховую размещать на своём сайте калькулятор ОСАГО — удобный инструмент оценки стоимости. Но есть несколько проблем. Во-первых, калькуляторы, как правило, обращаются к базе данных РСА (например, для учета коэффициента бонус-малус), а она не всегда работает стабильно. Во-вторых, не факт, что вычисленную стоимость страховки вам предложат при заключении сделки. Например, калькулятор может учесть повышенный тариф страховой при покупке полиса через интернет.

Существуют сайты-агрегаторы, которые позволяют сравнивать стоимость страховки в разных компаниях в табличном виде. Найти их несложно по запросу «выбрать ОСАГО». Сориентировавшись в диапазоне цен, можете затем позвонить в две-три страховых из дешёвой части списка, и сравнивать их реальные предложения с декларируемыми.

Наконец, можно воспользоваться услугами страховых агентов, роль которых теперь возрастает: имея доступ к базам страховщиков, они могут оперативно найти оптимальный вариант. Их услуги обычно бесплатны для клиентов (страховые поощряют агентов за счёт комиссий), но есть нюанс: ряд страховых установили коэффициенты, учитывающие канал продажи полиса, поэтому в отдельных случаях покупка через агента может оказаться не самым дешёвым вариантом.

Гнаться ли за дешёвой страховой?

ОСАГО — это выплата в пользу человека, пострадавшего от действий клиента страховой. Поэтому, на первый взгляд, рейтинг компании не так важен: всё равно обращаться будет кто-то чужой. На деле, качество страховой имеет значение: принцип прямого урегулирования убытков предписывает вам в случае аварии по вине другого автомобилиста обращаться в первую очередь к своему страховщику. То есть репутация компании, удобство расположения офиса, наличие договоров с хорошими сервисами играют не последнюю роль. При выборе из самых дешёвых вариантов отдавайте всё же предпочтение страховым с приличной «кармой».

Как ещё сэкономить за счёт ОСАГО

Не забывайте про традиционные коэффициенты ОСАГО. Один из самых значимых — бонус-малус, учитывающий безаварийный стаж водителя. При первом обращении в страховую он приравнивается к единице, а затем снижается на 5% в течение каждого безаварийного года. Его минимальное значение — 0,5, максимальное (при частых авариях) — 2,45.

Страховые нередко «замыливают» КМБ, не меняя его в течение безаварийного периода. Проверить свой КМБ можно с помощью сайта РСА, а если он некорректен — пишите заявление в страховую: после ряда скандалов, они стали чётко реагировать на подобные обращения.