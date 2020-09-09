Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Как выбрать дешевое ОСАГО после августовской реформы 

Свободная пресса и ещё 8 4 часа назад
Как сэкономить 20% на ОСАГО
Фото: Александр Рюмин/ТАСС
С 5 сентября страховые компании работают по новому закону об ОСАГО, который вступил в действие в конце августа 2020 года. Закон расширяет тарифный коридор в обе стороны, и снимает со страховых часть ограничений. Главный практический вывод — сэкономить за счет выбора «дешевой» страховой теперь можно больше. Мы опросили первых покупателей «постреформенного» ОСАГО и сами страховые, и выяснили подробности о новых тарифах ОСАГО.

В чём суть реформы

С августа тарифный коридор вырос на 10% в обе стороны (2471–5436 рублей). Страховым разрешили «наказывать» повышенным тарифом водителей, допускающих грубые нарушения (пьяная езда, побег с места ДТП), а также тех, кто неоднократно попадался на нарушениях из списка (проезд на красный, встречка, превышение скорости на 60 км/час и более).
Попутно изменилось несколько коэффициентов. Например, незначительно скорректирована таблица возраста и стажа, а также снижены территориальные коэффициенты для ряда «дорогих» городов (Мурманск, Челябинск, Екатеринбург и так далее).
Но самым революционным и спорным пунктом реформы является индивидуализация тарифов.

Ставки привязали к водителю

Раньше страховые были обязаны устанавливать единую ставку, например, для Москвы или Ярославля. Не важно, приходил ли к ним «хороший» москвич или водитель со шлейфом «подвигов» — тариф был одинаковым
Теперь этого правила нет, поэтому страховая выбирает собственные критерии, и назначает персональные тарифы для групп водителей. То есть в список «плохих» может попасть не только системный нарушитель правил, но и обладатель определенной марки автомобиля или бездетный водитель.
Остаются в силе и прочие коэффициенты: бонус-малус, возраста и стажа, мощности, территориальный и другие.

Что это означает на практике

Принципы формирования тарифов у всех страховых разные. Так, у одной из компаний в списке критериев — удаленность места прописки автомобилиста от офиса компании, способ покупки полиса (через офис, агента или интернет), численность населения в городе прописки. В другой страховой особый упор делают на семейный статус клиента и количество детей.
Почти все страховые планируют учитывать марку, модель и год выпуска автомобиля. Ряд компаний заявила об использовании «комплексных» факторов, например, сочетания возраста автомобиля и возраста владельца. Оказывается, что старые автомобили с пожилыми водителями попадают в ДТП достаточно редко, а вот старые автомобили с молодыми водителями, напротив, относятся к группе риска.
Марка, модель и возраст автомобиля активно учитывается при расчёте стоимости КАСКО, но оно и понятно — от этого зависит и стоимость компенсации.
С ОСАГО ситуация иная — это выплата в пользу третьего лица, то есть как таковая марка и модель машины клиента на размер компенсации напрямую не влияет. Но от этих параметров может зависеть аварийность в целом, и страховые получили право создавать «стоп-листы» моделей, которые они не хотят страховать — для них они смогут установить максимальный тариф.

Подвох с электронными полисами

Обратная связь читателей выявила любопытную подробность: некоторые страховые установили «стоп-тарифы» для электронного ОСАГО. То есть даже аккуратным водителям с большим стажем они устанавливают максимальный тариф по умолчанию.
Как пояснили специалисты из отрасли, связано это с убыточностью электронного ОСАГО: клиенты нередко используют уловки, искажая данные автомобиля, чтобы снизить стоимость полиса.
Это осложняет оценку стоимости ОСАГО с помощью сайтов компаний, потому что нередко они выдают стоимость именно электронного полиса. Обратившиеся к нам люди впоследствии пересчитали стоимость страховки, обратившись в страховую лично, и получили «дисконт» более чем в 20% — цена полиса оказалась даже ниже дореформенной.

Как выбрать «дешёвую» страховую компанию

Закон обязывает каждую страховую размещать на своём сайте калькулятор ОСАГО — удобный инструмент оценки стоимости. Но есть несколько проблем. Во-первых, калькуляторы, как правило, обращаются к базе данных РСА (например, для учета коэффициента бонус-малус), а она не всегда работает стабильно. Во-вторых, не факт, что вычисленную стоимость страховки вам предложат при заключении сделки. Например, калькулятор может учесть повышенный тариф страховой при покупке полиса через интернет.
Существуют сайты-агрегаторы, которые позволяют сравнивать стоимость страховки в разных компаниях в табличном виде. Найти их несложно по запросу «выбрать ОСАГО». Сориентировавшись в диапазоне цен, можете затем позвонить в две-три страховых из дешёвой части списка, и сравнивать их реальные предложения с декларируемыми.
Наконец, можно воспользоваться услугами страховых агентов, роль которых теперь возрастает: имея доступ к базам страховщиков, они могут оперативно найти оптимальный вариант. Их услуги обычно бесплатны для клиентов (страховые поощряют агентов за счёт комиссий), но есть нюанс: ряд страховых установили коэффициенты, учитывающие канал продажи полиса, поэтому в отдельных случаях покупка через агента может оказаться не самым дешёвым вариантом.

Гнаться ли за дешёвой страховой?

ОСАГО — это выплата в пользу человека, пострадавшего от действий клиента страховой. Поэтому, на первый взгляд, рейтинг компании не так важен: всё равно обращаться будет кто-то чужой. На деле, качество страховой имеет значение: принцип прямого урегулирования убытков предписывает вам в случае аварии по вине другого автомобилиста обращаться в первую очередь к своему страховщику. То есть репутация компании, удобство расположения офиса, наличие договоров с хорошими сервисами играют не последнюю роль. При выборе из самых дешёвых вариантов отдавайте всё же предпочтение страховым с приличной «кармой».

Как ещё сэкономить за счёт ОСАГО

Не забывайте про традиционные коэффициенты ОСАГО. Один из самых значимых — бонус-малус, учитывающий безаварийный стаж водителя. При первом обращении в страховую он приравнивается к единице, а затем снижается на 5% в течение каждого безаварийного года. Его минимальное значение — 0,5, максимальное (при частых авариях) — 2,45.
Страховые нередко «замыливают» КМБ, не меняя его в течение безаварийного периода. Проверить свой КМБ можно с помощью сайта РСА, а если он некорректен — пишите заявление в страховую: после ряда скандалов, они стали чётко реагировать на подобные обращения.
Видео дня. Россия оказалась не готова использовать электромобили
Свободная пресса: последние новости
3 большие проблемы с автомобилями, которые ждут нас в ближайшее время 3 большие проблемы с автомобилями, которые ждут нас в ближайшее время Власти назвали цены на «красивые» автомобильные номера Власти назвали цены на «красивые» автомобильные номера Адвокат Ефремова: на меня оказывали давление высокопоставленные противники актёра Адвокат Ефремова: на меня оказывали давление высокопоставленные противники актёра
Комментарии
Бортжурнал
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Джигурда назвал имя женщины, которая была за рулём машины Ефремова
Джигурда назвал имя женщины, которая была за рулём машины Ефремова
Какое наказание ждет Ефремова
Какое наказание ждет Ефремова
Голикова едва не стала жертвой «подставы» на дороге
Голикова едва не стала жертвой «подставы» на дороге
Самые угоняемые автомобили в России
Самые угоняемые автомобили в России
Новости партнеров
Видео
Как оспорить штраф за остановку в неположенном месте
03:26
Как оспорить штраф за остановку в неположенном месте
Бортжурнал
Появилось видео последствий страшного ДТП в Канске
00:40
Появилось видео последствий страшного ДТП в Канске
ДТП
Трагедия в Балашихе: двое погибших
00:08
Трагедия в Балашихе: двое погибших
ДТП
Россиянам выдают новые водительские права
00:32
Россиянам выдают новые водительские права
Автоновости
Опубликовано видео автошоу «Гонки на выживание»
00:44
Опубликовано видео автошоу «Гонки на выживание»
Тест-драйвы
Огненное ДТП под Питером попало на видео
00:33
Огненное ДТП под Питером попало на видео
ДТП
Работал нелегально: подробности трагедии в Крыму
01:05
Работал нелегально: подробности трагедии в Крыму
ДТП
Страшное ДТП в Анапе закончилось трагедией
00:31
Страшное ДТП в Анапе закончилось трагедией
ДТП
У полиции Москвы заметили внедорожники BMW X7
01:41
У полиции Москвы заметили внедорожники BMW X7
Автоновости
Губернатор извинился перед водителем после ЧП
00:10
Губернатор извинился перед водителем после ЧП
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть