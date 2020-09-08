Ferrari не пожалела маскировки для таинственного гибрида 

Ferrari приступила к испытаниям нового гибрида. Фотографии новинки опубликовали в Facebook. Причем на прототип не пожалели ни камуфляжной плёнки, ни маскировки, в результате чего его внешность вызвала недоумение. По всей видимости, это тестовый мул в кузове 488 GTB с передней оптикой от SF90. На наличие гибридной установки указывает треугольная наклейка по центру капота.

По предварительным данным, замеченный во время тестов таинственный прототип является преемником Ferrari F8 Tributo, который укомплектован гибридной силовой установкой на базе нового бензинового двигателя V6. Можно предположить, что шпионам удалось сфотографировать один из ранних экземпляров.

© Facebook/WalterVayr

Всего в ближайшую пятилетку итальянский бренд намерен выпустить 15 обновлённых и полностью новых моделей, причём некоторым не полагается гибридная модификация: без электрифицированных версий останутся купе Roma и кабриолет Portofino.

Две из 15 премьер состоятся до конца 2020 года: скорее всего, это будет подзаряжаемый гибрид 812 Superfast с форсированной с 800 до 840 лошадиных сил установкой, а также родстер на базе SF90.