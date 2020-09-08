Новый электрокар Audi сняли на дороге

В распоряжении Motor1.com оказалась новая порция шпионских фотографий будущего серийного электрокара Audi Q4 e-tron. Снимки были сделаны во время дорожных тестов, в которых приняли участие сразу два прототипа.
Новинка построена на той же платформе, что и Volkswagen ID.4. Несмотря на плотный камуфляж, уже можно сделать выводы о дизайне серийного Q4 e-tron: он сохранит пропорции одноимённого концепта, представленного в Женеве в 2019 году, а также габариты (длина шоу-кара составляла 4,59 метра). Однако у прошлогоднего предвестника серийной модели были более узкие наружные зеркала и колёса большего размера.
© Motor1.com
© Motor1.com
© Motor1.com
© Motor1.com
Концепт Audi Q4 e-tron приводила в движение двухмоторная установка мощностью 306 лошадиных сил (225 киловатт), которая обеспечивала электрокроссоверу разгон до 100 километров за 6,3 секунды. Максимальная скорость составляла 180 километров в час.
На одном заряде батареи ёмкостью 82 киловатт-часа электрокар способен проехать 450 километров по циклу WLTP, а подзарядка до 80 процентов занимает около получаса.
Известно, что готовый к серийному производству Q4 E-Tron представят до конца года вместе с четырёхдверным купе E-Tron GT. Последнее базируется на платформе PPE (Premium Platform Electric), разработанной в сотрудничестве с Porsche, и будет оснащено электромотором, установленным на задней оси. По габаритам E-Tron GT окажется близок к A4.