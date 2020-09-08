Вот таким будет интерьер нового Nissan Qashqai 

Фотошпионы вновь засняли Nissan Qashqai третьего поколения, проходящий дорожные испытания в плотном камуфляже. На этот раз им удалось подобраться достаточно близко к кроссоверу, чтобы сфотографировать салон.

Судя по снимкам, архитектуру интерьера бестселлер позаимствовал у «старшего» Nissan Rogue (он же X-Trail), сменившего поколение в июне. В салоне видна полностью цифровая приборка в угловатой рамке и «парящий» дисплей мультимедийной системы с двумя шайбами и рядом кнопок. Дефлекторы воздуховодов на центральном тоннеле, рычаг переключения передач и рулевое колесо у моделей также идентичны.

Внешность Qashqai изменится в том же ключе, что и экстерьер X-Trail. Новинка получит зауженные диодные дневные ходовые огни, под которыми расположены крупные фары, и сохранит фирменную V-образную окантовку решётки радиатора. Оформление кормы также полностью пересмотрено.

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Ожидается, что со сменой поколения Qashqai вырастет в габаритах и лишится неэлектрифицированных моторов. В угоду европейским экологическим стандартам новинку предложат только с умеренными и подключаемыми гибридными силовыми установками. В моторную гамму может войти установка e-Power от хэтчбека Note: электродвигатель будет приводить в движение передние колёса, а бензиновый мотор станет отвечать за подзарядку аккумулятора.

Накануне стало известно, что Nissan пришлось отложить старт производства нового Qashqai до апреля 2021 года из-за финансовых трудностей, вызванных пандемией коронавируса. Кроссовер третьего поколения встанет на конвейер завода в британском Сандерленде.

На сегодняшний день в России доступен Nissan Qashqai второго поколения. Автомобиль, переживший рестайлинг в 2019 году, доступен с 1,2-литровой «турбочетвёркой» мощностью 115 лошадиных сил и 2,0-литровым мотором, развивающим до 144 сил. Двигатели сочетаются с «механикой» или вариатором и передним или полным приводом. Стоимость «Кашкая» варьируется от 1 377 000 до 1 960 000 рублей.