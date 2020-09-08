К чему придется привыкнуть в доме на колесах 

Продолжительное путешествие семьей в доме на колесах может выявить неожиданные стороны совместного проживания в небольшом пространстве.

Общее пространство. Это первое, к чему придется привыкнуть обитателям автодома. Единственная комната, изолированная от общего пространства — туалет с душем. И если в кемпере живут четверо, то придется привыкнуть находиться в одном жилом пространстве.

Относительную изолированность дает спальное место, расположенное на втором ярусе в торце автодома, еще лучше, если оно расположено в алькове.

Слабая звукоизоляция. Автодом не квартира с кирпичными стенами. Посему, производители домов на колесах меньше всего задумываются о звукоизоляции жилого модуля. Походы в туалет, храп по ночам, разговоры по телефону — всё это сопутствует путешественникам, находящимся в кемпере.

Мало того, во время стоянки в кемпинге весь шум извне будет хорошо слышен внутри автодома. Посему, стоит выбирать тихие места для стоянки.

Постоянная экономия воды. Как известно, объем питьевой и «серой» воды ограничен в кемпере. Это вынуждает сократить ее расход будь то мытье посуды или купание под душем. Туалетная кассета и вовсе ограничена 19 литрами, а значит при пользовании туалетом четырьмя пассажирами, опорожнять кассету придется каждый день.

Уборка. Чтобы кемпер не превратился в свалку со временем, заботы об уборке следует возложить на всех членов семьи. Вплоть до того, что составить график уборки. Ведь к автодому горничная не прилагается.