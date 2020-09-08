Названы условия безопасного вождения на трассе

Ни для кого не секрет, что в мире каждый год увеличивается количество транспортных средств. Это не обходит стороной и Россию. По логике, у каждого автомобиля есть свой конкретный срок эксплуатации, после чего его нужно сдавать на металлолом. Однако, многие автомобилисты могут пользоваться одним автомобилем больше 20 лет — отсюда и рост среднего возраста транспортных средств в стране.

Дороги забиваются, плотность увеличивается, соответственно, возрастает количество дорожно-транспортных происшествий. При этом, такая тенденция отмечается не только внутри крупных городов, но и за их пределами. Сегодня в выходные дни можно сильно удивиться, что при подъездах к небольшим селам и деревням скапливаются целые пробки на ж/д переездах, которые могут тянуться на 5-10 км. Эксперты составили список главных правил, которые помогут сократить количество аварий и уберечь свое здоровье. Если большинство водителей прислушается к этим рекомендациям, можно будет без опасений передвигаться даже по самым оживлённым трассам.

Правило первое — чаще использовать навигатор. Сегодня даже нельзя представить, как автомобиль может передвигаться без этого оборудования. Вот ситуация — отправились в дальнюю поездку, перед дорогой изучили маршрут, а потом заехали в глушь, где нет ни людей, ни Сети. Как правило, из таких ситуаций приходится выбираться часами. А в деле может помочь обычный навигатор, в котором можно загрузить все карты и они будут работать даже в режиме оффлайн. Кроме того, в таких гаджетах можно узнать самую свежую информацию с дороги. Например, если ведутся дорожные работы или на конкретном участке произошла авария, на карте будет установлен соответствующий знак. Если своевременно получить информацию, можно быстро найти пути объезда.

Если нет никакой возможности использовать навигатор — нет денежных средств или вы приверженец консерватизма и не принимаете никаких технологий — можно выбрать в качестве ориентира дальнобойщиков. Как правило, люди из этой сферы очень часто общаются друг с другом при помощи радиосвязи и мониторят всю обстановку на дороге. Поэтому они первым делом знают, где свернуть и как быстрее проехать. Кроме того, водители фур очень часто подают сигналы встречным автомобилям. Если они моргают фарами, значит впереди есть патруль ГИБДД или же возникла какая-то авария.

Третье правило — контроль скоростного режима. Не важно, куда вы направляетесь — в город, на дачу или в другую страну, нужно всегда соблюдать правила дорожного движения, а тем более, скоростной режим. Статистика показывает, что большинство аварий возникают при несоблюдении установленной скорости. Поэтому, даже если вы будете ехать медленно, у вас будет уверенность в том, что вы не станете участником дорожно-транспортного происшествия. Особенно, такое правило нужно применять, когда на улице стоит мороз или же льет дождь.

Итог. Как не стать участником аварии? Очень просто — нужно быть ознакомленным с местностью, ориентироваться на сигналы других водителей и не превышать допустимый скоростной лимит.