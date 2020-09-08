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Названы чаще всего эвакуируемые люксовые автомобили в Москве 

Говорит Москва 3 часа назад
Названы чаще всего эвакуируемые люксовые авто в Москве
Фото: РИА Новости
Речь идёт о статистике за первую неделю сентября.
За семь дней на спецстоянки переместили более 110 автомобилей класса люкс. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу департамента транспорта. Чаще всего неправильно парковали автомобили владельцы Mercedes, на втором месте — BMW, далее следуют Porsche, Lexus, Infinity, Jaguar, Toyota и Bentley. Также отмечается, что спрос на платные парковки в Москве за первую неделю сентября вырос на 8% по сравнению с августом.
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Бортжурнал , Infinity , Jaguar , BMW , Lexus , Bentley , Toyota , Porsche
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