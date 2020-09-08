Составлен рейтинг самых надежных авто

Специалисты составили рейтинг надежных транспортных средств, ломающихся реже других. На первом месте оказалась модель GLC автобренда Mercedes-Benz.
С разными поломками с июля позапрошлого и по июнь прошлого года столкнулись около 2,18 процентов владельцев транспортных средств не старше трёх лет.
Вторую позицию отдали Porsche 911. Дальше в данной категории значатся вариации SLK/SLC марки Mercedes-Benz, и 911 автобренда Porsche. 2,21% владельцев таких машин прибегали к их ремонту. А вот частота поломок модификации B-Class компании Mercedes-Benz составила 2.42 процента.
Среди машин не старше пяти лет меньше всего ломались такие модели, как Porsche 911 (3,54%), Opel Mokka (5,1%), Audi TT (5,2%), Mercedes-Benz B-Class (5,3%), Mercedes-Benz SLK (5,4%), Audi Q5 (5,5%), Mitsubishi ASX (5,8%).
Самой большой надёжностью среди авто до семи лет может похвастаться Porsche 911. Далее следуют Audi TT, а также Mercedes SLK.
Среди машин от девяти до одиннадцати лет лучшими стала Porsche 911. Второе место досталось Audi TT.