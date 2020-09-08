Составлен рейтинг самых надежных авто

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Специалисты составили рейтинг надежных транспортных средств, ломающихся реже других. На первом месте оказалась модель GLC автобренда Mercedes-Benz

С разными поломками с июля позапрошлого и по июнь прошлого года столкнулись около 2,18 процентов владельцев транспортных средств не старше трёх лет.

Вторую позицию отдали Porsche 911 . Дальше в данной категории значатся вариации SLK/SLC марки Mercedes-Benz, и 911 автобренда Porsche. 2,21% владельцев таких машин прибегали к их ремонту. А вот частота поломок модификации B-Class компании Mercedes-Benz составила 2.42 процента.

Самой большой надёжностью среди авто до семи лет может похвастаться Porsche 911. Далее следуют Audi TT, а также Mercedes SLK.

Среди машин от девяти до одиннадцати лет лучшими стала Porsche 911. Второе место досталось Audi TT.