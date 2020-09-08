Зачем покупают «автохлам»? Интересные предложения

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На вторичном рынке нашей страны очень много предложений с продажей откровенно «убитых» автомобилей. Специалисты попытались составить рейтинг наиболее интересных вариантов.

На московском рынке транспортных средств с пробегом предлагается корейский автомобиль Kia Magentis. Машина 2004 года выпуска. Продавец просит за нее всего 85 тысяч рублей. Как рассказывает сам автовладелец, авто прошло капремонт, в частности отремонтирована подвеска, двигатель и коробка передач.

Еще одно интересное предложение, это отечественный автомобиль 2012 года выпуска LADA Granta . Машину с пробегом 110 тысяч километров, можно приобрести за сумму в 60 тысяч рублей. На автомобиль установлен двигатель мощностью 82 лошадиные силы, который работает в паре с механической коробкой передач.