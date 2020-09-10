Объявлен рублевый ценник нового Land Rover Defender

В России начали принимать заказы на новый Land Rover Defender. Первые внедорожники появятся у дилеров нынешней осенью. Минимальная стоимость модели составит 4 060 000 рублей.

Land Rover Defender нового поколения будет доступен в пяти комплектациях: Standard, S, SE, HSE и топовой X. «В базе» внедорожник получит адаптивную пневмоподвеску, светодиодную переднюю оптику, а также мультимедийку с навигацией и камеру кругового обзора.

Для всех комплектаций модели предусмотрен подогрев лобового стекла, форсунок омывателя, рулевого колеса и передних сидений. Кроме того, у новых «Дефендеров» есть возможность удаленного прогрева двигателя и салона при помощи приложения на смартфоне.

В комплектации S внедорожники оснастят кожаными сиденьями с электрорегулировкой, бесключевым доступом и 12,3-дюймовой электронной приборной панелью. Модификация SE предусматривает установку продвинутой светодиодной головной оптики, передних кресел с памятью и электроприводом по 12 параметрам, а также аудиосистемы с 11 динамиками.

Land Rover Defender в комплектации HSE получит матричные светодиодные фары, раздвижную панорамную крышу, адаптивный круиз-контроль, а также передние сиденья с вентиляцией.

Топовая версия X будет отличаться цветом кузова Gloss Black и черными глянцевыми вставками на капоте. Для максимальной комплектации появятся модификации X-Dynamic и First Edition, с которыми внедорожник будет отличаться набором элементов и цветовых решений в отделке интерьера и экстерьера.

Для внедорожников предлагаются три силовые установки. Доступны дизели мощностью 200 и 249 лошадиных сил, а также шестицилиндровый бензиновый мотор с технологией мягкого гибрида, который выдает 400 сил. Все агрегаты работают в паре с восьмиступенчатым «автоматом».

Минимальная стоимость модели — 4 060 000 рублей. Комплектация S обойдется минимум в 4 359 000 рублей, а за модификацию SE придется заплатить 4 802 000 рублей. Цена версии HSE — от 5 675 000 рублей. Топовый Land Rover Defender X обойдется минимум в 7 042 000 рублей.