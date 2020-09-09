Стоит ли покупать SsangYong Rexton за 800 тысяч? 

Рамный внедорожник SsangYong Rexton не самый востребованный на российском рынке.

Стоимость автомобиля с пробегом составляет в среднем 800 тысяч рублей. Но большинство покупателей не понимают, стоит ли приобретать его или лучше отдать предпочтение конкурентам.

Внедорожник является довольно нестандартным во всех смыслах этого слова. Даже его модификация является крайне противоречивой. Напомним, впервые модель была представлена в 2001 году. Первые серьезные изменения автомобиль получил в 2006 году.

Главным преимуществом автомобиля становится рама, делающая его более надежным и выносливым. Кроме того, она позволяет с комфортом передвигаться в городской среде, по трассе или на легком бездорожье.

А вот кузов машины является слабым местом, так как тонкое железо, не имеющее дополнительной обработки, быстро покрывается ржавчиной и теряет свой привлекательный вид. Самым проблемным местом становится фронтальная часть. Так, даже у новых внедорожников быстро проявляется ржавчина рядом с лобовым стеклом, поэтому машины с пробегом нужно осматривать с пристрастием во избежании проблем в дальнейшем.

С технической стороны автомобиль не имеет серьезных нареканий. Но нужно понимать, что из-за небольшой популярности найти запасные части не всегда просто. Более того, их стоимость является соответствующей.