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Каким будет новый Infiniti QX60: опубликовано первое изображение 

Motor.ru и ещё 4 3 часа назад
Каким будет новый Infiniti QX60: первое изображение
Фото: Infiniti
Компания Infiniti готовится к дебюту концептуального QX60 Monograph, который станет предвестником следующего QX60. Незадолго до виртуальной премьеры новинки, которая состоится 25 сентября, японская марка опубликовала первое изображение шоу-кара.
QX60 Monograph демонстрирует «взгляд дизайнеров Infiniti на будущее роскошного кроссовера с тремя рядами сидений». Иными словами, по его облику можно судить о серийной модели следующего поколения. На первом тизере частично запечатлена передняя оптика с тонкой полоской светодиодов и подсвечивающийся логотип Infiniti. Также можно заметить, что у прототипа, вопреки распространённому тренду, традиционные наружные зеркала, а не камеры.
QX60 — одна из самых популярных моделей в линейке бренда. Так, например, во втором квартале 2020 года в США было продано свыше трёх тысяч кроссоверов, более востребованным оказался только QX50 (4,9 тысячи реализованных экземпляров). В России QX60 за восемь месяцев нынешнего гора разошёлся в количестве 133 экземпляров. Чаще в стране покупали QX50 (515 штук) и QX80 (359 штук).
Актуальный QX60 доступен на российском рынке с 3,5-литровым бензиновым мотором V6 мощностью 283 лошадиные силы, который сочетается с вариатором и полным приводом. Цены на модель начинаются от 3,4 миллиона рублей.
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Бортжурнал , Infiniti QX60
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