Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Новую Lada Vesta могут выпустить до конца этого года 

Car.ru 1 час назад
Новую Lada Vesta могут выпустить до конца года
Фото: Car.ru
Несмотря на временные трудности, АвтоВАЗ может выпустить модель Lada Vesta после обновления уже в конце текущего года. На данный момент, как сообщают СМИ, у производителя наблюдаются задержки с поставками комплектующих из Китая.
Финансирование многих проектов было приостановлено, но это вероятно, не повлияет на сборку обновленной уже ставшей любимой у российских водителей модели. Как и планировалось ранее, премьера транспортного средства ожидается в четвертом квартале текущего года.
Срок показа новой Vesta может быть перенесен только в случае возникновения трудностей у партнеров российского производителя. На данный момент, к примеру, возникают простои в поставках автомобильных комплектующих и деталей от Segula Technologies из Поднебесной.
Car.ru
Ожидается, что Lada Vesta в этот раз получит современную мультимедиа систему, а также по умолчанию в салоне появится система "Яндекс. Авто". В кузове седан и универсал модель российского производства выпускается на рынок с 2015 года, она уже успела стать бестселлером несколько раз.
Видео дня. Россия оказалась не готова использовать электромобили
Car.ru: последние новости
ОСАГО подорожает по половому признаку ОСАГО подорожает по половому признаку Infiniti анонсировал кроссовер QX60 Monograph Infiniti анонсировал кроссовер QX60 Monograph Стоит ли покупать SsangYong Rexton за 800 тысяч? Стоит ли покупать SsangYong Rexton за 800 тысяч?
Комментарии
Бортжурнал , Lada Vesta , Lada , Автоваз
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Спустя 3 месяца: чем огорчила LADA Vesta CVT
Спустя 3 месяца: чем огорчила LADA Vesta CVT
В России резко взлетели цены на авто
В России резко взлетели цены на авто
Какое наказание ждет Ефремова
Какое наказание ждет Ефремова
Джигурда назвал имя женщины, которая была за рулём машины Ефремова
Джигурда назвал имя женщины, которая была за рулём машины Ефремова
Видео
Как оспорить штраф за остановку в неположенном месте
03:26
Как оспорить штраф за остановку в неположенном месте
Бортжурнал
Появилось видео последствий страшного ДТП в Канске
00:40
Появилось видео последствий страшного ДТП в Канске
ДТП
Трагедия в Балашихе: двое погибших
00:08
Трагедия в Балашихе: двое погибших
ДТП
Россиянам выдают новые водительские права
00:32
Россиянам выдают новые водительские права
Автоновости
Опубликовано видео автошоу «Гонки на выживание»
00:44
Опубликовано видео автошоу «Гонки на выживание»
Тест-драйвы
Огненное ДТП под Питером попало на видео
00:33
Огненное ДТП под Питером попало на видео
ДТП
Работал нелегально: подробности трагедии в Крыму
01:05
Работал нелегально: подробности трагедии в Крыму
ДТП
Страшное ДТП в Анапе закончилось трагедией
00:31
Страшное ДТП в Анапе закончилось трагедией
ДТП
У полиции Москвы заметили внедорожники BMW X7
01:41
У полиции Москвы заметили внедорожники BMW X7
Автоновости
Губернатор извинился перед водителем после ЧП
00:10
Губернатор извинился перед водителем после ЧП
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение