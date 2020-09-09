Новую Lada Vesta могут выпустить до конца года

Несмотря на временные трудности, АвтоВАЗ может выпустить модель Lada Vesta после обновления уже в конце текущего года. На данный момент, как сообщают СМИ, у производителя наблюдаются задержки с поставками комплектующих из Китая.

Финансирование многих проектов было приостановлено, но это вероятно, не повлияет на сборку обновленной уже ставшей любимой у российских водителей модели. Как и планировалось ранее, премьера транспортного средства ожидается в четвертом квартале текущего года.

Срок показа новой Vesta может быть перенесен только в случае возникновения трудностей у партнеров российского производителя. На данный момент, к примеру, возникают простои в поставках автомобильных комплектующих и деталей от Segula Technologies из Поднебесной.

Car.ru

Ожидается, что Lada Vesta в этот раз получит современную мультимедиа систему, а также по умолчанию в салоне появится система "Яндекс. Авто". В кузове седан и универсал модель российского производства выпускается на рынок с 2015 года, она уже успела стать бестселлером несколько раз.