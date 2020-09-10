Новый Mercedes S-Class может поворачивать задние колеса

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Производители немецкого концерна готовятся представить обновленный Mercedes S-Class.

Особенностью модели становится возможность поворачивания задних колес на 10 градусов. Автомобиль относится к 2021 модельному году и выглядит роскошно.

Главным конкурентом новинки становится Porsche 911 поколения 991, представленный ранее.

Под капотом установлен стандартный силовой агрегат, работающий в паре с автоматической коробкой передач. В оснащение автомобиля входят: ABS, климат-контроль, датчик дождя, подогрев сидений, круиз-контроль, электропривод зеркал, система предотвращения столкновений и продвинутая мультимедиа.

Серийное производство модели начнется в начале 2021 года. Стоимость автомобиля будет озвучена после начала массовых продаж. На российском рынке обновленная модель появится во второй половине 2021 года.