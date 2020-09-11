Объявлены российские цены на обновленный Toyota Land Cruiser Prado 

Диапазон цен после модернизации — от 2 656 тысяч рублей до 4 767 тысяч рублей. Автомобиль отличается более мощным двигателем, заметно улучшенной динамикой и новым оснащением.

Помолодевший Land Cruiser Prado укомплектован новой мультимедийной системой с девятидюймовым сенсорным монитором, более быстрым программным обеспечением и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, а также обновленным адаптивным круиз-контролем и системой автоматического торможения, которая теперь умеет различать пешеходов в темноте.

Наиболее дорогая комплектация сменила название с Luxe Safety на Black Onyx. Она включает в себя заднюю пневматическую подвеску, акустическую систему JBL, комплекс активной безопасности Toyota Safety Sense, в который входит система автоматического торможения, ассистент удержания в полосе и адаптивный круиз-контроль, а также люк.

Традиционно гамму модификаций открывают внедорожники 2,7-литровым бензиновым двигателем мощностью 163 л.с., имеющие скромную комплектацию и не пользующиеся большим спросом. Такие автомобили стоят 2 656 — 2 889 тысяч рублей с шестиступенчатой коробкой передач и 2 935 тысяч рублей с шестиступенчатым "автоматом".

Prado с 2,8-литровым турбодизельным двигателем куда более востребованы. После обновления они подорожали на 120-170 тысяч рублей и стоят 3 563 тысяч рублей — 4 787 тысяч рублей. Напомним, что агрегат на "тяжелом топливе" получил балансирный вал, более производительную систему охлаждения, топливную аппаратуру с увеличенным давлением впрыска и новую управляющую программу. Он развивает 200 л.с. и 500 Нм против прежних 177 л.с. и 450 Нм. Динамика разгона существенно улучшена — внедорожник достигает 100 км/ч за 9,9 секунды, хотя до рестайлинга ускорялся за 12,7 секунды.

Дизельные версии начинаются с комплектации "Классик", а модификации с 4,0-литровым бензиновым мотором мощностью 249 л.с. стартуют с более продвинутого исполнения "Элеганс" — от 3 867 тысяч рублей до 4 767 тысяч рублей.