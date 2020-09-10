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Кого будет убивать автопилот — пешеходов или владельца? 

Car.ru 9 часов назад
Кого будет убивать автопилот — пешеходов или владельца?
Фото: Car.ru
Ни для кого не секрет, что во всем мире ведутся серьезные работы по части разработки систем автономного управления транспортом. Но еще в 2014 году в Соединенных Штатах был запущен проект Moral Machine, целью которого было выяснить моральную сторону действий автопилота в экстренной ситуации.
Участникам опроса предлагалось высказать свое мнение, как должен поступить автопилот в ситуации, когда столкновения не избежать. Кем жертвовать? Всего ситуаций предлагалось девять.
Принявшие участие в опросе 2,3 млн респондентов из более чем двухсот стран мира предложили свои варианты поведения автопилота.
Автопилот должен скорее направить машину в столб, нежели сбить подростка. С более высокой долей вероятности "робот" убил бы своего владельца, но спас девочек-подростков. Эта категория пешеходов на втором месте. Первые — пешеходы с детской коляской.
Так или иначе, но опрошенные склонялись к спасению более молодой части пешеходов, нежели пожилых и беспомощных.
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Бортжурнал
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