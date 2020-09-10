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И у них кризис: угонщики стали выбирать машины попроще 

Газета.Ru 1 час назад
Угонщики стали выбирать машины попроще
Фото: depositphotos.com
Российские угонщики стали похищать более доступные автомобили, об этом говорит исследование (есть у «Газете.Ru») договоров каско, проведенное компанией «Ренессанс Страхование» в срезе за пять лет. Если в 2015 году преступников интересовали премиальные Infiniti, Range Rover и Audi, то сейчас они довольствуются среднеценовыми моделями Hyundai, Kia и Toyota. А чтобы защитить свои машины в период пандемии россияне стали массово скупать противоугонные системы, выяснили аналитики «Авито».
Первое место по числу угонов в России за первое полугодие 2020 года занял японский седан Toyota Camry, второе место у популярного корейского кроссовера Hyundai Creta, на третьей строчке внедорожник Toyota Land Cruiser 200, четвертый кроссовер Hyundai ix35 и замыкает пятерку лидеров седан Kia Rio. Такие данные приводит компания «Ренессанс Страхование», которая провела исследование своего страхового портфеля в автостраховании по наступившим страховым случаям риска «угон». В исследовании была определена десятка наиболее угоняемых моделей.
Далее в десятке самых угоняемых машин следуют кроссоверы Hyundai Tucson и Toyota RAV4, Ford Focus во всех типах кузова (производство прекращено в России с 2019 года), а также хетчбэк и универсал Kia Ceed и «паркетник» Soul.
В «Ренессанс Страховании» сравнили данные по угонам этого полугодия с аналогичным периодом 2015 года. Выяснилось, что пять лет назад угонщики выбирали куда более дорогие машины. Так, в январе-июне 2015 года пятерку самых угоняемых автомобилей, по данным страховщика, занимали премиальные внедорожники и кроссоверы: Nissan Murano, Infiniti QX80, Honda Pilot, Range Rover Sport и Audi Q7.
Далее в десятке самых востребованных во втором полугодии 2015 года машин у преступников следуют Toyota Land Cruser 200, Mazda 6, Kia Optima, Land Rover Discovery и Mazda 3. Примечательно, что перемена вкусов автомобильных преступников, автоматически сказалась и на стоимости каско. Если в первой половине 2015 года средняя цена полиса каско (включает риски «угон» и «ущерб») составляла 52 тыс. рублей, то сейчас этот же полис стоит в среднем 41,4 тыс. рублей, что на 20,5% дешевле, сообщили в «Ренессанс страховании».

«Пять лет назад угоняли в основном японцев и дорогих немцев, частота угонов была выше и средняя выплата тоже. Сейчас же в основном угоняют машины Toyota и автомобили массового сегмента корейских марок Kia и Hyundai. Частота угонов стала меньше, также как и средняя страховая выплата по угону. Это позволило снизить среднюю страховую премию по каско более чем на 20%», — рассказал «Газете.Ru» управляющий директор по автострахованию «Ренессанс страхования» Сергей Демидов.

Доверились противоугонкам

В тоже время на фоне переквалификации воров на более доступные автомобили у россиян растет интерес к противоугонным системам. В июле-августе этого года спрос на них скакнул на 52% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, говорится в исследовании (предоставлено «Газете.Ru») крупнейшего портала частных объявлений «Авито».
Причем покупатели интересуются как дешевыми, так и наиболее дорогим типам противоугонных систем. Спрос на механические блокираторы, медианная цена которых, по данным «Авито», составляет 1,8 тыс. рублей вырос на 32%. На 54% за год увеличился спрос на спутниковые системы, медианная цена которых приблизилась к 4 тыс. рублей.
В компании «Авито» рост интереса покупателей к противоугонным системам объясняют повышением ценности личного автомобиля для жителей страны на фоне пандемии.

«По результатам опроса, проведенного ранее нами, в этом году 9% россиян, у которых раньше не было автомобиля, задумались о его покупке, еще 3% планировали отказаться от личного автомобиля, но передумали.

Люди, которые не готовы в этом году покупать новый автомобиль, инвестируют в улучшение имеющегося и готовы приобретать запчасти и аксессуары для повышения комфорта и безопасности», — рассказал «Газете.Ru» руководитель направления «Запчасти» в «Авито» Александр Куроптев.

Чаще всего этим летом автомобилисты интересовались иммобилайзерами (+106%), на втором месте спутниковые системы (+54%), спрос на простые автосигнализации вырос на 49%, а на механические блокираторы (руля, замков зажигания, коробки передач, педалей) — на 32%.
Больше всего продавцы предложили спутниковых противоугонок — в 2 раза больше, чем год назад. Это может объясняться тем, что при самой высокой медианной цене (4 тыс. рублей), спутниковые системы являются наиболее выгодным товаром для продавцов. Но из тех, что по карману самым небогатым автомобилистам, как и в прошлом году, лидерами остаются механические блокираторы: их медианная цена составляет 1,8 тыс. рублей, она увеличилась на 6% за год.
Снижение интереса воров к премиальным автомобилям есть, но оно носит ситуативный характер, полагает автоэксперт Сергей Ифанов. С улучшением финансового положения большей части граждан этот тренд закончится, полагает он

«На самом деле нелегальный рынок — это тоже рынок и, как ни странно, рыночные законы ему не чужды. Если у покупателей криминального товара или заказчиков снизились, скажем так, покупательские возможности, то и выбор воров меняется в пользу чего-то более доступного», — сказал Ифанов.

Рост спроса на противоугонные системы опять же объясняется экономическим спадом, полагает эксперт. Сигнализация хоть и не дает такой имущественной гарантии, как страхование автомобиля, но ее можно установить на несколько лет, и если повезет она выполнит свое назначение, считает собеседник «Газеты.Ru».
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