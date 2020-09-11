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Монстромобиль: Энтузиасты скрестили ГАЗ-12 ЗИМ и ГАЗ-66 

Car.ru 4 часа назад
Монстромобиль: Энтузиасты скрестили ГАЗ-12 ЗИМ и ГАЗ-66
Фото: car.ru
Энтузиасты не устают удивлять автолюбителей своими смелыми проектами. Не исключением стал и советский монстромобиль, который подготовили для апокалипсиса.
Мастера решили модернизировать ГАЗ-12 ЗИМ, взяв его в качестве базы для постапокалиптичной модели. Чтобы оснастить ее полным приводом, шасси позаимствовали у ГАЗ-66, добавили энтузиасты внедорожные колеса больших размеров и стилизовали автомобиль, добавив в экстерьер новые элементы.
ГАЗ-12 ЗИМ в базовой комплектации не отличается большими габаритами, однако после тюнинга его можно сравнить с российской "Волгой". В список оснащения авто вошли круговой обвес из стали и большой бампер. Впереди вместо бампера применили автосцепку из железнодорожного вагона, а сзади поставили лебедку и колесные диски.
Противотуманные фары заменили фарами корабельного типа, чтобы дополнить экстремальный экстерьер.
Вместо стекол в авто теперь стоят решетки, ведь после апокаллипсиса они не нужны. Сзади заметны болбшие трубы выхлопной системы. Кузов окрасили в черный матовый цвет, а дополнили его надписи в виде черепов, надписей и других рисунков.
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