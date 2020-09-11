15 лет спустя: как меняются моторы одной и той же модели

Я обратил внимание на то, что автомобили со сменой поколений обзаводятся даунсайзинговыми турбированными моторами, но характеристики практически не меняются. И решил сделать сравнение.

Возьмем для примера «Форд Фокус». Несмотря на то, что машина уже не продается в России, как пример «Фокус» очень показателен. Запомним пока одно: машину второго поколения (2005-2011 годы выпуска) можно было купить только с атмосферными моторами (о версиях ST и RS не говорим).

Атмосферный 1,4 vs атмосферный 1,6 vs 1.0 турбо

Итак, базовым на втором «Фокусе» был 1,4-литровый мотор на 80 л.с. и 127 Нм крутящего момента. На третьем поколении в качестве базового стоял 85-сильный 1,6-литровый атмосферник с крутящим моментом 141 Нм. Теперь (четвертое поколение у нас не продавалось, но в Европе имеется) базовым является 85-сильный литровый турбомотор. Он выдает 85 л.с. и 170 Нм.

Вроде бы прогресс налицо, особенно в плане расхода топлива. Если «Фокус» второго поколения с базовым мотором на механике по паспорту съедал 8,7 л/100 км, третье поколение — 8,3, четвертое — 6 литров на сотню. Здорово. При этом последний быстрее в разгоне до сотни за счет большего крутящего момента и немного других передаточных чисел в коробке.

Атмосферный 1,8 vs атмосферный 1,6 vs 1.0 турбо

Но давайте возьмем для примера более показательные машины со средними моторами. У второго поколения был атмосферный мотор 1,8 на 125 л.с. и 165 Нм. У третьего поколения — турбомотор 1,6 на 125 л.с. и 159 Нм (падение характеристик), а у четвертого трехцилиндровый 1,0-литровый мотор на 125 л.с. и 170 Нм (снова рост характеристик). По большому счету, характеристики 1,8-литрового атмосферника 15-летней давности и 1,0-литрового современного турбомотора одинаковы.

Хотя у турбо все-таки есть несколько преимуществ:

1) У турбированного мотора ярко выраженная «полка» крутящего момента, у атмосферника же есть только пик момента. То есть, турбо начинает тянуть раньше и тянет дольше.

2) Расход топлива у турбированного мотора на треть меньше. И это не по городу, а в смешанном цикле. У 1,8-литрового мотора — 7 литров на сотню, у турбо — 4,8. Если вы ездите на старой машине и тратите в год на бензин 70 000 рублей, то на новой могли бы тратить 48 000 рублей, а 21 000 рублей тратить на цветы жене.

Атмосферный 2,0 vs 1.5 турбо vs 1,5 турбо (3 цилиндра)

А теперь посмотрим на топовые двигатели. На втором поколении «Фокуса» был хороший 2,0-литровый атмосферник, выдающий 145 л.с. и 190 Нм. На третьем поколении стоял полуторалитровый турбированный двигатель, выдающий 150 л.с. и 240 Нм крутящего момента.

На четвертом поколении на первый взгляд такой же мотор — 1,5 литра, 150 л.с. и 240 Нм. Но на деле, это совсем другой двигатель. Вместо традиционных четырех цилиндров у него всего три — и один может отключаться при малых нагрузках.

Для начала давайте сравним разницу в расходе топлива в городском цикле. Будем брать, как обычно, паспортные данные. Несмотря на то, что они имеют мало общего с реальным расходом, сути это не меняет, потому как пропорциональность остается.

Самый старый 2,0-литровый атмосферник на втором поколении «Фокуса» ел в городе 9,8 литров на 100 км. Третье поколение — 8,5 л/100 км. Четвертое поколение — всего 6,9 л/100 км.

Получается, турбированный мотор на третьем поколении «Фокуса» позволил экономить 13% топлива. А трехцилиндровый турбомотор по сравнению с четырехцилиндровым дает экономию ещё в 18%. 15 лет эволюции сделали моторы экономичнее почти на треть! Можете себе представить?

Выбросы и ремонтопригодность

Теперь пару слов о выбросах. В России это не очень актуально, мы, как бы поинтеллигентней сказать, не паримся по поводу природы. Тем не менее это ещё один параметр, по которому современные моторы превосходят двигатели 15-летней давности.

Если 2,0-литровый атмосферник в 2005 году удовлетворял нормам токсичности Евро-4, то нынешний мотор удовлетворяет нормам Евро-6. Последний выбрасывает 121 г/км СО2, а первый выбрасывал 160 г/км. То есть, имеем улучшение экологичности на четверть.

Однако, если мы станем говорить о надежности и ремонтопригодности, тут начнут выигрывать старые атмосферники. Их ресурс в большинстве своем составляет 350-400 тысяч километров.

У современных турбомоторов прогнозируемый ресурс обычно не более 300 тысяч километров — и это в лучшем случае. Они технически сложнее, более требовательны к топливу, их ремонт обходится дороже, или вообще экономически нецелесообразен.