«Детская ошибка»: инспектору лучше не знать, где работает нарушитель

Многие водители в диалоге со стражами порядка сообщают массу личной информации о себе. Среди них и место работы. Однако автолюбители со стажем советуют этого не делать.

Начнем с того, что сидящий за рулем не обязан разглашать сведения о трудоустройстве. Однако многие водители сообщают информацию, считая, что ничего предосудительного в этом нет.

Но на деле информация о месте работы может сказаться на сумме штрафа. Так, сведения о занятости заносятся в постановление о наложении штрафа. И здесь работник ГИБДД будет руководствоваться административным регламентом.

А он гласит, что при определении размера наказания следует учитывать не только отягчающие и смягчающие обстоятельства, но и имущественное положение нарушителя. На практике это означает следующее.

Допустим, водитель превысил допустимую скорость в пределах 40-60 километров в час. За такое нарушение предусмотрен штраф в диапазоне 1500-2000 рублей. И если водитель временно безработный или пенсионер, то сотрудник ДПС может ограничиться минимальной суммой штрафа. Когда же человек имеет стабильную работу, есть вероятность получить максимальные санкции.