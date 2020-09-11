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«Детская ошибка»: почему лучше не говорить своё место работы сотруднику ДПС 

Car.ru 59 минут назад
«Детская ошибка»: инспектору лучше не знать, где работает нарушитель
Фото: Car.ru
Многие водители в диалоге со стражами порядка сообщают массу личной информации о себе. Среди них и место работы. Однако автолюбители со стажем советуют этого не делать.
Начнем с того, что сидящий за рулем не обязан разглашать сведения о трудоустройстве. Однако многие водители сообщают информацию, считая, что ничего предосудительного в этом нет.
Но на деле информация о месте работы может сказаться на сумме штрафа. Так, сведения о занятости заносятся в постановление о наложении штрафа. И здесь работник ГИБДД будет руководствоваться административным регламентом.
А он гласит, что при определении размера наказания следует учитывать не только отягчающие и смягчающие обстоятельства, но и имущественное положение нарушителя. На практике это означает следующее.
Допустим, водитель превысил допустимую скорость в пределах 40-60 километров в час. За такое нарушение предусмотрен штраф в диапазоне 1500-2000 рублей. И если водитель временно безработный или пенсионер, то сотрудник ДПС может ограничиться минимальной суммой штрафа. Когда же человек имеет стабильную работу, есть вероятность получить максимальные санкции.
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Бортжурнал , ГИБДД
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