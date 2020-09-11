Названы победители конкурса «Автомобиль года 2020» 

В России назвали результаты конкурса «Автомобиль года 2020», в котором в этом году автомобилисты выбирали лучшие модели в 24 номинациях. В общей сложности, отметили эксперты, в рамках конкурса свои голоса отдали более 1,5 миллиона россиян.

В номинации «Новинка 2019» смог одержать победу немецкий внедорожник Audi Q8, а в текущем году победа была отдана Volkswagen Arteon от немецкого бренда. Среди главных конкурентов эксперты отметили новый Audi E-Tron и корейский Hyundai Creta.

В прошедшем году немецкому автомобилю пришлось вырвать победу у Kia Seltos и обновленного Volkswagen Multivan , отметили автомобильные эксперты.

Volkswagen представил свой Arteon только недавно, в Россию он приехал в трех комплектациях на выбор покупателей. В базовой версии автомобиль обходится россиянам в 2,7 миллиона рублей, тогда как за топовый вариант просят уже три миллиона рублей.