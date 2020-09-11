Названы вредные советы по уходу за автомобилем

Специалисты утверждают, что не каждый совет по уходу за транспортным средством может быть полезным. При этом многие могут навредить машине.

Некоторые автолюбители не любят посещать автомойки, так как считают, что грязь не помеха скорости. Однако авто требуется содержать в чистоте. В ином случае системы могут выходить из строя, а салон сильно загрязняется.

Многие говорят, что неважно на какой автозаправке заправлять авто топливом. Однако качество горючего с его октановым числом сильно влияет на силовую установку.

Некоторые автомобилисты хотят в летний период сэкономить, меняя стеклоочистительную жидкость на воду. В данном случае экономия является очень мизерной. При этом вода не может справиться с основными загрязнителями. Это плохо влияет на работу деталей.

Также для экономии некоторые водители приобретают дешевое масло. Но некачественное масло может стать причиной многих серьёзных проблем в автомобиле.

Автолюбители могут дать определённые советы по правильному уходу за транспортным средством. Однако не каждый из них может быть действительно полезным.