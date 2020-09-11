Названы плюсы и минусы резины с низким профилем

Каждый владелец автомобиля вынужден с определенной периодичностью менять полный комплект резины на собственном транспортном средстве.

То время, которое она прослужит, полностью зависит от того, насколько хорошего качества, как сама резина, так и ее профиль. Смена резины может рассматриваться как стандартная процедура. При этом, большая часть водителей останавливается на стандартных покрышках, в то время, как молодые владельцы автомобилей и любители азарта за рулем чаще всего предпочитают низкопрофильную резину.

Что представляет собой резина с низким профилем, есть ли смысл приобретать и устанавливать ее, и какие у нее есть преимущества и недостатки? Это далеко не полный список вопросов, волнующих практически всех автовладельцев.

Что рассматривается в качестве низкопрофильной резины? При выборе комплекта покрышек, многие, наверняка, обращали внимание на наличие таких надписей, как Standart, Perfomance или High Perfomance. Но не каждому понятно, что имеется в виду, и какое значение имеют эти надписи.

Резина типа стандарт является наиболее оптимальным вариантом, для того, чтобы использовать обыкновенный легковой автомобиль в городских условиях. Чаще всего, подобная маркировка наносится на шины класса компакт. Две остальных разновидности маркировок обозначают шины низкопрофильного класса, созданные для езды на высокой скорости.

Владельцы автомобилей не всегда понимают, что же обозначает низкопрофильная резина, и в чем состоит ее отличие от обычной. В первое время после своего появления, низкопрофильная резина использовалась исключительно на спортивных автомобилях, где главный акцент выстраивался на скорости и динамике. Структура и конструкция позволяет обеспечить оптимальные параметры для работы мотора и подвески на машинах спортивного типа.

Отдельно стоит обратить внимание на то, какие шины сейчас можно назвать низкопрофильными. Ими можно назвать шины для автомобилей, которые характеризуются пониженным соотношением таких параметров, как ширина и боковой профиль.

Значение профиля может быть выяснено из второго числа на стандартной маркировке покрышки. Низкопрофильная резина обозначается числом ниже 50. Эта резина используется для комплектации спортивных автомобилей с увеличенной мощностью мотора и адаптацией к езде на высокой скорости. Такие шины нужны для того, чтобы машина могла показать свой максимум на треке, дороге или трассе.

Главные положительные стороны. После внимательного изучения положительных и отрицательных сторон, каждый владелец автомобиля сможет понять, подойдут ли его транспортному средству такие шины, и насколько выгодной будет их установка.

Привлекательный внешний вид, так как машина с такой резиной будет выглядеть намного эффектнее, с добавлением внешних ноток спортивного характера. Это становится причиной популярности такой резины у любителей тюнинга;

Повышенная степень управляемости, вне зависимости от скорости движения;

Увеличенная степень эффективности взаимодействия с полотном дороги;

Повышение показателей скорости;

Снижение размера пути торможения;

Пониженная масса колеса. Положительными моментами можно назвать следующее:

Низкие показатели амортизации на неровностях покрытия дороги;

Повышенный уровень шума;

Более быстрый износ;

Увеличенная нагрузка на конструкцию подвески;

Нестабильное поведение и склонность к аквапланированию на мокром дорожном покрытии;

Затрудненный монтаж;

Дороговизна. Основные недостатки. Для того, чтобы объективно оценить этот тип резины, следует упомянуть и ее недостатки:

Итог. После изучения всех положительных и отрицательных сторон каждый водитель имеет возможность понять, насколько подходит для него эта резина и стоит ли ее приобретать.