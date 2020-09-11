Каждый заботливый автовладелец периодически проводит диагностику автомобиля. Некоторые полагают, что одной замены технических жидкостей и других расходников вполне достаточно, но это совсем не так.

Бывает, заглянешь под капот своей ласточки, осмотришь все детали, не обнаружив никаких проблем. И тут взор падает на расширительный бачок, содержимое которого тоже нуждается в проверке. Многие водители даже и не заглядывают туда, не говоря уже о диагностике и замене жидкости. А вот опытный автомобилист может невооруженным глазом увидеть в тормозной жидкости необычный состав — само вещество потемнело и помутнело, внутри плавают небольшие хлопья. У многих сразу возникает вопрос — что это и откуда взялось? Чтобы дать на него ответ, нужно вспомнить главную особенностью тормозной жидкости — гигроскопичность. Простыми словами, она любит накапливать в себе влагу, которая может образовываться на стенках бачка. После такого вещество сразу утрачивает свои свойства, соответственно, и функции. Когда воды скапливается слишком много, есть риск закипания при температуре в 100 градусов. Из-за этого могут появляться маленький крупинки от изношенных манжет — они являются неотъемлемыми элементами в тормозной системе. Это первая причина, почему при осмотре можно обнаружить хлопья в бачке.

Очень часто такое может произойти из-за личностных качеств автовладельца. Например, слишком экономные люди предпочитают выбирать самую дешевую тормозную жидкость. Хотя к конкретному автомобилю нужно подбирать соответствующее средство. Кроме того, такое может наблюдаться у новичков, когда они еще не совсем разбираются во всех тонкостях автомобиля и покупают с прилавка первую попавшуюся канистру. Напомним, что происходит после того, как тормозная жидкость попадает в расширительный бачок. В процессе работы она нагревается до высокой температуры, которая и приводит к развитию химических реакций. Под воздействием высокой температуры все присадки и спирты не самого высокого качества начинают утрачивать свои свойства и деформируются. В результате, в составе образуются вкрапления в виде хлопьев.

Появление осадка или неоднородного состава может говорить о том, что владелец транспортного средства забывает своевременно заменять вещество. Если одно и то же средство эксплуатируется долгое время, в нем, естественно, начнут появляться продукты износа и частицы грязи с пылью. Ни для кого не секрет, что это напрямую влияет на консистенцию — она начинает становиться гуще и утрачивает свою прозрачность. Если водитель обнаружил при осмотре хлопья в тормозной жидкости, не так важно устанавливать причину. Ведь с таким веществом уже нельзя ездить, его нужно срочно заменить. Делать это необходимо после полной промывки всей системы. Чистота механизмов в автомобиле напрямую влияет на их работоспособность.

Итог. Хлопья в тормозной жидкости могут возникать из-за целого ряда причин. Чтобы не навредить всей системе, испорченный состав нужно слить и залить заново новый.