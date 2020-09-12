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Водителям назвали плюсы и минусы низкопрофильной резины 

Car.ru 1 час назад
Водителям назвали плюсы и минусы низкопрофильной резины
Фото: Car.ru
Аналитики провели необычные исследования для того, чтобы озвучить преимущества и недостатки низкопрофильной резины.
Отметим, что для большинства водителей это довольно актуально, учитывая тот факт, что сейчас многие задаются вопросом приобретения соответствующей резины для зимнего сезона.
Главным преимуществом низкопрофильной резины становится то, что она придает автомобилям стильный и современный облик. К существенным преимуществам можно также отнести: лучшее сцепление с дорогой, хорошую управляемость автомобиля, сокращение тормозного пути и высокие скоростные показатели.
Наряду с преимуществами есть и недостатки, которые также нужно учитывать. К ним относятся: плохое поглощение неровных дорог, повышенное давление на подвеску, низкий уровень комфорта и высокую стоимость.
По словам автоспециалистов и аналитиков, выбирать резину нужно прежде всего, отталкиваясь от конкретной модели автомобиля. Так, для машин SUV-сегмента такой вид шин будет менее подходящим.
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