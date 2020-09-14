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Салон российского электрокара Zetta рассекретили на фото 

Авторамблер и ещё 4 3 часа назад
Салон российского электрокара Zetta рассекретили на фото
Фото: Drom.ru
Журнал «Автоброкер» опубликовал снимки интерьера первого российского электрокара марки Zetta.
Автомобиль под названием City Model 1 получит крупный экран мультимедиа и оригинальное оформление интерьера. Судя по всему, сенсорный дисплей с ярким интерфейсом будет служить одновременно и приборной панелью, и экраном системы мультимедиа.
Drom.ru
На снимке на него одновременно вынесены данные о скорости, уровне заряда аккумуляртора автомобиля, пробеге, запасе хода, работе климатической системы и температуре.
Drom.ru
Под дисплеем расположен отсек для беспроводной зарядки смартфона. Также на фото засветились кнопка бесключевого запуска двигателя и включения «аварийки». Рулевое колесо Zetta позаимствует у бюджетной модели АвтоВАЗа — Lada Granta.
Drom.ru
Селектор передач имеет три режима: вперед, назад и паркинг. Также на снимках видны дверные карты с отсеками для хранения, подстаканниками и динамиками аудиосистемы и сиденья необычной формы, обитые черно-серой тканью.
Ранее сообщалось, что стартовая стоимость City Model 1 составит порядка 550 руб. Тольяттинская компания собиралась запустить сборку электромобиля до конца нынешнего года, однако из-за финансовых трудностей старт производства пришлось отложить до 2021 года.
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Бортжурнал , Lada Granta , Lada , Автоваз
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