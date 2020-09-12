Главные ошибки при применении герметика в автомобиле 

Ремонт транспортного средства — процедура, к которой всегда нужно подходить с умом. Некоторые автовладельцы предпочитают обращаться к услугам специалистов и доверяют свою машину в надежные руки. Есть и другой тип людей, которые привыкли всегда делать все сами. Кроме того, когда чинишь автомобиль самостоятельно, можно параллельно провести осмотр и выявить еще и другие неполадки. Ну и еще один вариант, почему многие не отдают свою машину в сервис, простое недоверие. Не во всех мастерских работают профессионалы, иногда бывает опасно оставить свой автомобиль, а тем более, дать в нем покопаться.

Если вы относитесь ко второму типу и привыкли все работы в машине делать самостоятельно, значит у вас есть специальный набор инструментов, в котором завалялся герметик. Этим средством любят пользоваться почти все автовладельцы, так как оно может выручить в различных ситуациях. Пользуются все, но некоторые не знают, как правильно это делать. Рассмотрим самые распространенные ошибки, которые допускают многие.

Больше — значит лучше. Очень многие водители, при работе с герметиком, пользуются этим правилом. Они полагают, что если намазать слой потолще, то он непременно лучше схватится. Только вот в отношении данного средства такое убеждение совсем неверно. После того, как будет проведена процедура, а соприкасаемые элементы будут соединены, половина состава вылезет наружу, а еще "лучше", внутрь агрегата. Однако, это еще не самый страшный этап. С настоящей бедой автовладелец столкнется, когда засохший герметик через некоторое время отойдет от стенок и будет болтаться в системе охлаждения или же проникнет в смазку. Результат не заставит себя долго ждать — кусочки могут попасть в тонкие каналы и забить их напрочь. Устранять течь с внешней стороны. Герметик отлично справляется в случаях, когда нужно заполнить пустоты между двумя деталями. Однако, некоторые автовладельцы применяют его на наружной части элемента. Например, когда обнаруживается течь. Подобные манипуляции не дадут никакого эффекта, так как даже самый огромный слой силикона не сможет выдержать давления, которое создается в системе охлаждения.

Использовать вместо прокладки. Обычный силикон в тюбике никогда не сможет выступить в роли замены штатной прокладки из резинового материала. Как правило, этот элемент отличается значительной толщиной, которая может компенсировать расширение соприкасаемых деталей. Кроме того, прокладка снижает вибрации. Тонкий слой герметика не сможет выполнять данной функции. Его можно применить только для замены тонкой прокладки из паронита. Моментально собирать детали. Очень часто автовладельцы после работ не дают герметику побыть на открытом воздухе — они сразу соединяют детали. Любой герметик требует, как минимум, 10 минут, чтобы весь состав смог вступить в реакцию с воздухом. Только так может запуститься процесс полимеризации. Если действовать по инструкции, силикон сможет выдерживать высокие температуры, и не будет подвержен воздействию горюче-смазочных материалов. Использовать просроченное средство. Когда герметик сходит с конвейера, ему предстоит пройти еще очень длинный путь. Кроме того, даже после покупки он может валяться в гараже долгое время без дела. Когда срок состава истекает, он разделяется на слои. Если нанести такой герметик на поверхность, реакция с воздухом только усилит этот эффект. В итоге, автовладелец получит подтеки на месте проведения ремонта и некачественный результат.

Итог. Герметик — полезное средство для каждого автомобилиста. С его помощью можно заполнить пустоты между двумя поверхностями и соединить некоторые детали. Чтобы получить максимальные результат, нельзя допускать некоторых ошибок.