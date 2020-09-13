Заслуженно и незаслуженно забытые автомобили 

Если вы один из тех, кому нравится подтрунивать над помешанными на автомобилях товарищами, взгляните на нашу подборку и честно ответьте на вопрос, сколько из этих моделей вам действительно знакомо.

Данные модели, являющиеся по сути тупиковыми ветвями развития брендов, которые они представляли, как правило производились очень недолго и в малых объемах. Поэтому очень скоро были преданы забвению. В некоторых случаях — вполне заслужено. Но кое-кто из них мог рассчитывать на лучшую участь.

Goliaf GP700 (1950). У этого автомобиля был крохотный двухцилиндровый двухтактный движок, объемом 688 кубических сантиметров. Тем не менее, данная модель считалась достаточно прорывной и инновационной для тех лет. Это было стильное переднеприводное купе. И все же, развития концепция так и не получила.

Volvo P1900 (1956). Этот вариант шведского автомобиля появился до P1800. Однако, таких машин в результате произвели всего 68 экземпляров. Это был спортивный автомобиль с открытым верхом из стекловолокна, вдохновленный пластиковым Chevrolet Corvette.

Fiat Dino (1967). Fiat Dino использовал те же двигатели V6, объемом 2,0 или 2,4 литра, что и одноименный автомобиль Ferrari . Все они были с левым рулем, Pininfarina отвечала за стиль версии Spyder, а Бертоне разработал купе.

Iso Lele (1969). Вскоре после войны итальянская фирма Iso начала производство автомобиля-пузыря Isetta. Однако права на эту модель приобрела BMW , дав таким образом Iso сосредоточиться на производстве больших и дорогостоящих роскошных автомобилей с двигателем V8, таких как Lele. Однако в итоге было выпущено всего 317 штук этой модели.

Lamborghini Jarama (1970). Фактически это урезанная версия Lamborghini Espada . Jarama имела тот же 3929-кубовый V12 спереди, сиденья 2+2 и мощность 350-385 л.с. С 1969 по 1974 год было произведено 327 экземпляров.

De Tomaso Longchamp (1972). Версия с короткой колесной базой Jaguar XJ-esque Deauville, Longchamp была оснащена 5,8-литровым V8 мощностью 330 л.с. Всего было выпущено 302 автомобиля, которые предлагались в кузовах купе или кабриолет.

Citroen LN (1976). По сути не более чем Peugeot 104 с двигателем 2CV. LN был на удивление ничем не примечательным автомобилем. Он продавался только на внутреннем рынке. Только британские потребители смогли купить преемника LN, четырехцилиндрового LNA мощностью Pug 104. Однако воспользовались такой возможностью немногие.

На самом деле подобных подборок по итогам более чем 100-летней истории автомобилестроения можно составить превеликое множество. И периодически мы будем возвращаться к этой теме, чтобы вспомнить о других моделях, про которые, может быть, сегодня мало кто знает, но при этом они вызывают как минимум любопытство. А некоторые при этом успели за свою короткую историю оказать определенное влияние на отрасль.