Как спасти окна авто от запотевания в дождь 

Эксперты издания «Автовзгляд» назвали самые действенные способы избавиться от запотевания автомобильных стекол в время дождя. В ход идут пена для бритья, газета и ремонт кондиционера.

Зачастую окна начинают «плакать», кода водитель в мокрой одежде садится в машину. В результате влага испаряется и оседает на холодных стеклах. Избавиться от неприятной ситуации можно предварительно натерев лобовое и боковые окна изнутри всевозможными «антизапотевателями». Однако, есть и народные средства, уверяют опытные водители. Например, пена для бриться или обычная скомканная газета. В последнем случае роль «антизапотевателя» выполняет типографская краска, которая попадает на стекло и препятствует образованию конденсата.

Если окна «потеют» в дождь, однако водитель при этом находится в салоне в сухой одежде, тот причину следует искать в неисправности системы циркуляции воздуха. В первую очередь можно заменить салонный воздушный фильтр. Если проблема не исчезла необходимо проверить, не забилась ли трубка слива конденсата в кондиционере. Вдобавок можно прочистить вентиляционные отверстия салона в задней части кузова авто. Наконец, причиной запотевания могут быть негерметичность дверей и люков вследствие износа резиновых уплотнителей, замена которых может потребовать существенных вложений.