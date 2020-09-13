Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Как спасти окна авто от запотевания в дождь 

Павел Тиунов 2 часа назад
Как спасти окна авто от запотевания в дождь
Фото: РИА Новости
Эксперты издания «Автовзгляд» назвали самые действенные способы избавиться от запотевания автомобильных стекол в время дождя. В ход идут пена для бритья, газета и ремонт кондиционера.
Зачастую окна начинают «плакать», кода водитель в мокрой одежде садится в машину. В результате влага испаряется и оседает на холодных стеклах. Избавиться от неприятной ситуации можно предварительно натерев лобовое и боковые окна изнутри всевозможными «антизапотевателями». Однако, есть и народные средства, уверяют опытные водители. Например, пена для бриться или обычная скомканная газета. В последнем случае роль «антизапотевателя» выполняет типографская краска, которая попадает на стекло и препятствует образованию конденсата.
Если окна «потеют» в дождь, однако водитель при этом находится в салоне в сухой одежде, тот причину следует искать в неисправности системы циркуляции воздуха. В первую очередь можно заменить салонный воздушный фильтр. Если проблема не исчезла необходимо проверить, не забилась ли трубка слива конденсата в кондиционере. Вдобавок можно прочистить вентиляционные отверстия салона в задней части кузова авто. Наконец, причиной запотевания могут быть негерметичность дверей и люков вследствие износа резиновых уплотнителей, замена которых может потребовать существенных вложений.
Видео дня. Когда водителям разрешат ездить со скоростью 150 км/ч
Комментарии
Бортжурнал , АвтоВзгляд
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как распознать хитрости автоугонщика
Как распознать хитрости автоугонщика
Платные дороги: назван способ сэкономить
Платные дороги: назван способ сэкономить
Заслуженно и незаслуженно забытые автомобили
Заслуженно и незаслуженно забытые автомобили
Названы самые популярные подержанные автомобили
Названы самые популярные подержанные автомобили
Видео
«Мерседес» разорвало пополам: страшная авария в Москве
00:27
«Мерседес» разорвало пополам: страшная авария в Москве
ДТП
Новый УАЗ «Буханка» попал на видео
03:57
Новый УАЗ «Буханка» попал на видео
Автоновости
Как оспорить штраф за остановку в неположенном месте
03:26
Как оспорить штраф за остановку в неположенном месте
Бортжурнал
Появилось видео последствий страшного ДТП в Канске
00:40
Появилось видео последствий страшного ДТП в Канске
ДТП
Трагедия в Балашихе: двое погибших
00:08
Трагедия в Балашихе: двое погибших
ДТП
Россиянам выдают новые водительские права
00:32
Россиянам выдают новые водительские права
Автоновости
Опубликовано видео автошоу «Гонки на выживание»
00:44
Опубликовано видео автошоу «Гонки на выживание»
Тест-драйвы
Огненное ДТП под Питером попало на видео
00:33
Огненное ДТП под Питером попало на видео
ДТП
Работал нелегально: подробности трагедии в Крыму
01:05
Работал нелегально: подробности трагедии в Крыму
ДТП
Страшное ДТП в Анапе закончилось трагедией
00:31
Страшное ДТП в Анапе закончилось трагедией
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение