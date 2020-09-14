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Tesla Model 3 обновится снаружи и внутри 

Motor.ru и ещё 2 4 часа назад
Tesla Model 3 обновится снаружи и внутри
Фото: © weibo.cn
Китайские СМИ узнали подробности о грядущем обновлении электрокара Tesla Model 3. Рестайлинговую модель можно будет отличить по новым элементам экстерьера и интерьера, а также расширенному списку оборудования.
По предварительным данным, Tesla Model 3 переживёт эволюционный рестайлинг: переднюю и заднюю оптику сделают более современной, а с кузова исчезнут хромированные элементы, благодаря чему он будет выглядеть более минималистично. В салоне обновления затронут рулевое колесо и центральную консоль (приборная панель в её традиционном виде у Model 3 отсутствует).
Вместе с тем электрокар обзаведётся новой системой охлаждения и тепловым насосом, которые придут на смену электрической печке. Это позволит более экономно расходовать электроэнергию. В числе других изменений — улучшенная шумоизоляция и появление электропривода крышки багажника в качестве опции.
Ожидается, что обновится не только Tesla Model 3 для китайского рынка, производство которой налажено на заводе в Шанхае, но и американские электромобили, выпускаемые во Фримонте, штат Калифорния.
Актуальная Tesla Model 3 предлагается в нескольких вариантах. Самый доступный — заднеприводный с запасом хода 418 километров. Такой электрокар разгоняется до 60 миль в час (97 километров в час) за 5,6 секунды. Полноприводная Model 3 в версиях Long Range и Performance проезжает на одной зарядке до 499 километров, а на разгон до 60 миль в час тратит 4,5 и 3,3 секунды соответственно.
В России продажами модели занимается Moscow Tesla Club, на сайте которого электрокар можно найти по цене от 4,6 миллиона рублей.
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Бортжурнал , Tesla , Tesla Model 3
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