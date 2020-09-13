Как распознать хитрости автоугонщика 

Эксперты назвали признаки, по которым внимательный хозяин сможет понять, что его машиной заинтересовались угонщики.

Автовладельцам необходимо хранить в секрете информацию о противоугонных системах. Если кто-то интересуется ею — это весьма тревожный признак. Воры часто маскируются под покупателей или сотрудников дилерского центра, и стремятся выведать все особенности противоугонки, пишет РГ.

Также преступники стремятся обнаружить уязвимые места в защите автомобиля. Если система сигнализации часто неверно срабатывает на пустом месте, игнорировать такие признаки нельзя.

Иногда автовладельца «приманивают» на звук сигнализации его авто. Обычно это происходит ночью. Полусонный владелец бросается к машине, чтобы отключить охранную систему, а грабитель или угонщик вламывается в салон в этот момент.

Однако большинство угонщиков предпочитают действовать не в лоб, а более осторожно. Легкая мишень для них — машина, чей владелец уехал в отпуск или командировку. Такое авто вычисляют просто: кладут ветку на капот или рекламную листовку под дворники. Если посторонние предметы не убирают, значит, хозяин в отъезде. Поэтому ветки или бумажки на автомобиле — повод насторожиться.

Эксперты советуют при первых подозрениях, что машина заинтересовала воров, сразу поменять место стоянки или хранения автомобиля.