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Как распознать хитрости автоугонщика 

Майк Габриелян 1 час назад
Как распознать хитрости автоугонщика
Фото: РИА Новости
Эксперты назвали признаки, по которым внимательный хозяин сможет понять, что его машиной заинтересовались угонщики.
Автовладельцам необходимо хранить в секрете информацию о противоугонных системах. Если кто-то интересуется ею — это весьма тревожный признак. Воры часто маскируются под покупателей или сотрудников дилерского центра, и стремятся выведать все особенности противоугонки, пишет РГ.
Также преступники стремятся обнаружить уязвимые места в защите автомобиля. Если система сигнализации часто неверно срабатывает на пустом месте, игнорировать такие признаки нельзя.
Иногда автовладельца «приманивают» на звук сигнализации его авто. Обычно это происходит ночью. Полусонный владелец бросается к машине, чтобы отключить охранную систему, а грабитель или угонщик вламывается в салон в этот момент.
Однако большинство угонщиков предпочитают действовать не в лоб, а более осторожно. Легкая мишень для них — машина, чей владелец уехал в отпуск или командировку. Такое авто вычисляют просто: кладут ветку на капот или рекламную листовку под дворники. Если посторонние предметы не убирают, значит, хозяин в отъезде. Поэтому ветки или бумажки на автомобиле — повод насторожиться.
Эксперты советуют при первых подозрениях, что машина заинтересовала воров, сразу поменять место стоянки или хранения автомобиля.
Ранее «Рамблер» сообщал, что из-за кризиса российские угонщики стали похищать более дешевые автомобили.
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Бортжурнал
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