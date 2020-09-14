Как безопасно отмыть подкапотное пространство 

Мойка мотора — явление, которое скапливает вокруг себя огромное количество споров. Вероятно, в автомобильной среде они будут продолжаться вечно. Кто-то говорит, что двигатель нужно мыть, так как без этого он не сможет прослужить большой период. А противники заявляют, что мотор прекрасно обходится без мойки, которая вполне может его загубить. Среди тысяч различных вариантов рассмотрим один, который отличается максимальной безопасностью и эффективностью.

Ни для одного автовладельца не будет секретом тот факт, что моторный отсек пачкается со скоростью света — дороги в России не такие уж чистые. Если уже затронуть зимний период с тоннами реагентов, луж и сугробов, даже двигатель нового автомобиля моментально покроется большим слоем грязи. Эффекта могут добавить и «специалисты», которые постоянно проливают на мотор технические жидкости. Все это приводит к желанию владельца поскорее промыть подкапотное пространство. Второй фактор, который говорит о том, что мотор нуждается в мойке — грязь может вызывать перегрев агрегата. Толстый слой земли, в любом случае, не повысит мощность мотора и не улучшит его работоспособность. Мыть мотор нужно, кто бы что не говорил.

Однако обращаться к услугам специалистов не совсем выгодно. А если отдать его в руки работников простой мойки, можно столкнуться с серьезными проблемами. Ведь некоторые сотрудники просто не знают или не хотят соблюдать важные правила. Первое — поливать нагретый движок холодной водой ни в коем случае нельзя. А до полного остывания нужно переждать 2 часа. Если вода попадет на генератор, провода и другие элементы электроники, возникнет большая проблема. Обычно видео с такими ситуациями попадают во вкладку 18+ — как по кадрам, так и по озвучке. Со всей бережностью такую процедуру может провести либо специалист в этом деле, либо сам владелец. Мотору, при этом, дают полностью остыть, о воде никакой речи не идет, а сама процедура займет, как минимум, 2 часа. Заметим, что это не совсем дорогая процедура, для нее нужно подготовить кисть, емкость с распылителем, тряпку и керосин. Если проводить все самостоятельно, потратится максимум 200 рублей.

Первым делом нужно дождаться момента, когда до мотора можно дотронуться голой рукой и не обжечь ее. После этого нужно перелить керосин в бутылочку и распылить его на маленький участок. Промывать поверхность нужно постепенно — переходить от одной зоны к другой. После этого нужно взять кисть и пройтись по более проблемным зонам, а тряпкой убрать растворившийся налет. Если вдруг капли керосина попадут на поверхность кузова, их нужно немедленно убрать и промыть участок водой. Несмотря на то, что это мягкий раствор, он все равно может вызывать появление пятен и разъедать тонкий слой краски. После того, как будет очищено все подкапотное пространство, можно убрать все маслянистые пятна и разводы. Не стоит сразу закрывать крышку капота, нужно оставить его открытым на 10-15 минут, чтобы керосин полностью испарился.

Данный способ очистки мотора и всего пространства под капотом считается самым безопасным и не причиняет никакого вреда силовому агрегату. Если проводить процедуру периодически, можно добиться не только визуального эффекта, но и более долгого срока эксплуатации.