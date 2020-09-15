Хорошие авто, которые так и не стали популярными в России

Есть такое выражение: «миллионы не могут ошибаться». Если люди голосуют рублем за какой-то товар и покупают его миллионами, значит, он хороший. Но в обратную сторону это утверждение неверно. Если люди не покупают что-то миллионами штук, вовсе не значит, что эта вещь плохая. Она просто "не зашла".

Вот примеры нескольких машин, которые по всем теоретическим расчетам должны были быть очень популярными, но с треском провалились на российском рынке. Ну, или по крайней мере, не вызвали ожидаемого интереса.

Nissan Sentra

В действительности очень комфортная и сбалансированная машина. Довольно тихая, комфортная, не раздражает, с большим багажником и просторным вторым рядом. Едет себе и едет, не прося слишком много бензина. Двигатель надежный и проверенный десятком других машин. На выбор механика или вариатор. Один из лучших вариаторов в своем роде, кстати.

«Сентра» могла бы и в такси работать, и стать отличным семейным автомобилем. Как альтернатива «Октавии», например, или Kia Cerato . В США и Китае, к слову, «Сентру» очень даже полюбили, там она расходится десятками тысяч, но в России почему-то не прижилась. И даже немного жаль, что мы подсели на одни только «Солярисы», а в качестве машины С-класса перед глазами маячат только корейцы и «Октавия».

Но поздно пить «Боржоми», вряд ли новую «Сентру» привезут в Россию в ближайшие годы. А жаль, она стала симпатичней.

Nissan

Я не знаю, для каких целей вообще появилась марка Datsun в России. Я бы ещё мог понять, если бы на базе «Гранты» и «Калины» построили нечто более впечатляющее: с более качественным пластиком, с недоступными для АвтоВАЗа опциями или с более привлекательным дизайном — но ведь нет.

И если Datsun on-DO ещё кого-то привлекал за счет более выгодных кредитных программ, чуть других комплектаций с автоматической коробкой передач, большого багажника, то хэтчбек mi-DO вообще практически не продавался. В отличие от «Калины», которая продавалась в куда более практичном кузове универсал, mi-DO был доступен только в виде хэтчбека.

Datsun

Можно было бы сказать, что это плохая машина, поэтому и не продавалась, но нет же. «Калина» ведь отлично продавалась. И «Гранта» тоже расходится сотнями тысяч. Значит, это неплохие машины. Весной было объявлено, что «Датсун» уходит из России и производство прекратится к концу 2020 года. А значит, «Датсун» не оправдал ожиданий японцев.

«Форд» много лет перед своим уходом пытался привлечь покупателей. И если «Фокус» не зашел по объективным причинам (хотя после рестайлинга он стал очень даже ничего), то почему людям пришлась не по душе отличная «Фиеста», я не понимаю.

В отличие от «Соляриса» и «Рио», которые продаются у нас и в Китае, «Фиеста» была настоящей европейской малолитражкой — с очень азартной управляемостью и качественным салоном. Плюс специально для России сзади приделали багажник. Под капотом весьма экономичный 1,6-литровый 105-сильный мотор в паре с механикой или роботом. А в максималке 120-сильный мотор. А потом мы ворчим, что нам привозят машины для стран третьего мира.

Renault Arkana

Очевидно, в «Рено» рассчитывали на куда больший интерес к купе-кроссоверу «Аркане». Но, похоже, форм-фактор купе близок только тем покупателем, кто побогаче. А людям, которые считают каждую копейку, интереснее традиционные кроссоверы типа «Каптюра» и «Дастера». Не готовы у нас платить за дизайн в бюджетном сегменте. Или дело все-таки в чем-то другом?

Возможно, турбодвигатель в паре с вариатором никак не способствуют росту популярности. Плюс кризис и снижение платежеспособности населения. В общем, несмотря на то, что «Аркана» стартовала всего год назад, понятно, что в «Рено» рассчитывали на гораздо большие цифры продаж. На то, что машина будет в каждом дворе — но не сложилось.

Renault

Хотя, если смотреть объективно, машина весьма хорошая за свои деньги. Хорошее оснащение, адекватная цена, интересный дизайн, проверенная платформа с отличной подвеской и хорошими настройками. В конце концов, есть же версия на механике с атмосферником.