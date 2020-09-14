Масштабный проект изменений в ПДД подготовили Минтранс
и ГИБДД
. Будут скорректированы правила, связанные с тонировкой автомобиля, его оснащением аптечкой и огнетушителем, а также со средствами индивидуальной мобильности. На электросамокатах запретят ездить пьяным.
ГИБДД совместно с Минтрансом разработала масштабный проект изменений в правила дорожного движения. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».
Поменяются правила тонировки автомобилей — будет уменьшен лимит пропускаемости света лобовым стеклом, с 75 до 70%. Тонировка прочих стекол не будет нормирована. Кроме того, в машину можно брать любые аптечку, огнетушитель и аварийный знак, параметры их не имеют конкретного госстандарта.
Отдельный блок поправок в ПДД касается средств индивидуальной мобильности (СИМ): электросамокатов, гироскутеров, моноколес, сегвеев, скейтбордов, роликов и так далее. Дети младше семилетнего возраста смогут использовать такие «игрушки» только в сопровождении взрослых — на тротуарах и пешеходных дорожках.
Подросткам до 14 лет разрешат кататься в этих местах без сопровождения, а тем, кто старше — использовать велодорожки и тротуары. Если они отсутствуют, то можно выехать на обочину — но для этого маневра СИМ должно обладать тормозами, фонарем и светоотражателями.
На всех подобных средствах передвижения будет официально запрещено ездить в состоянии алкогольного опьянения, отмечается в сообщении.
Еще в ноябре 2019 года Минтранс предлагал ввести новый термин для обозначения электросамокатов, гироскутеров и сигвеев — «средства индивидуальной мобильности» (СИМ). Кроме того, предлагалось изменить правила дорожного движения для их владельцев.
«Устройство, предназначенное для передвижения человека посредством использования электродвигателя или мускульной энергии человека , за исключением велосипедов и инвалидных колясок», – говорится в определении СИМ в пояснительной записке. Пешеходами теперь перестанут быть лица старше 7 лет, использующие для передвижения ролики, самокаты и аналогичные им средства передвижения.
Изменения в ПДД касаются в первую очередь пространства для передвижения на электросамокатах и гироскутерах. Предлагается также ввести новые дорожные знаки — «Движение лиц на СИМ запрещено», «Лица на средствах индивидуальной мобильности», «Кроме лиц на СИМ».
Электроскутер или сегвей должен соответствовать определенным техническим требованиям, а максимальная скорость движения на СИМ в жилых зонах и во дворах не должна превышать 20 км/ч.
Мосгордума
и Общественная палата
неоднократно пытались урегулировать движение новых индивидуальных средств передвижения по городу, однако конкретные документы до настоящего момента разработаны не были.
Между тем все больше москвичей пользуются электросамокатами и гироскутерами. Некоторые из технических новинок способны разогнаться до 50-70 км/ч. Предоставляемые городскими службами проката электросамокаты имеют предел скорости 20-30 км/ч.
С 2017 по 2019 год, по данным ГИБДД, произошло 140 дорожно-транспортных происшествий с участием «средств индивидуальной мобильности». Четыре человека погибли в этих авариях.
Страны Западной Европы также обращают внимание на новые транспортные средства — летом ограничения по скорости были введены для немецких и французских пользователей СИМ.
В Госдуме
поддержали инициативу ГИБДД. Член комитета нижней палаты парламента по транспорту Александр Васильев
заявил, что вряд ли получится следить за скоростью граждан на тротуарах, но подобные изменения в ПДД нужны.
По словам парламентария, сейчас взыскать с электросамокатчика компенсацию ущерба за полученную в результате ДТП травму можно лишь через суд, подав иск в рамках Гражданского кодекса.
«Сомневаюсь, что инспекторы будут гоняться за роллерами и скейтбордистами с радарами, а потом еще и выяснять личность нарушителей», — добавил Васильев.
Тем не менее окончательного решения по поводу новой поправки пока что не принято — проект находится на обсуждении. ГИБДД планировала провести общественные слушания, после чего поправки будут, скорее всего, приняты официально. Автоинспекция пока что приравнивает к пешеходам участников дорожного движения, использующих современные индивидуальные средства передвижения. Соответственно, максимальное наказание для них составляет 1500 рублей за нарушение ПДД в состоянии опьянения.