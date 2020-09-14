Масштабный проект изменений в ПДД подготовили Минтранс ГИБДД . Будут скорректированы правила, связанные с тонировкой автомобиля, его оснащением аптечкой и огнетушителем, а также со средствами индивидуальной мобильности. На электросамокатах запретят ездить пьяным.

ГИБДД совместно с Минтрансом разработала масштабный проект изменений в правила дорожного движения. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

Поменяются правила тонировки автомобилей — будет уменьшен лимит пропускаемости света лобовым стеклом, с 75 до 70%. Тонировка прочих стекол не будет нормирована. Кроме того, в машину можно брать любые аптечку, огнетушитель и аварийный знак, параметры их не имеют конкретного госстандарта.

Отдельный блок поправок в ПДД касается средств индивидуальной мобильности (СИМ): электросамокатов, гироскутеров, моноколес, сегвеев, скейтбордов, роликов и так далее. Дети младше семилетнего возраста смогут использовать такие «игрушки» только в сопровождении взрослых — на тротуарах и пешеходных дорожках.

Подросткам до 14 лет разрешат кататься в этих местах без сопровождения, а тем, кто старше — использовать велодорожки и тротуары. Если они отсутствуют, то можно выехать на обочину — но для этого маневра СИМ должно обладать тормозами, фонарем и светоотражателями.

На всех подобных средствах передвижения будет официально запрещено ездить в состоянии алкогольного опьянения, отмечается в сообщении.

Еще в ноябре 2019 года Минтранс предлагал ввести новый термин для обозначения электросамокатов, гироскутеров и сигвеев — «средства индивидуальной мобильности» (СИМ). Кроме того, предлагалось изменить правила дорожного движения для их владельцев.

«Устройство, предназначенное для передвижения человека посредством использования электродвигателя или мускульной энергии человека , за исключением велосипедов и инвалидных колясок», – говорится в определении СИМ в пояснительной записке. Пешеходами теперь перестанут быть лица старше 7 лет, использующие для передвижения ролики, самокаты и аналогичные им средства передвижения.

Изменения в ПДД касаются в первую очередь пространства для передвижения на электросамокатах и гироскутерах. Предлагается также ввести новые дорожные знаки — «Движение лиц на СИМ запрещено», «Лица на средствах индивидуальной мобильности», «Кроме лиц на СИМ».

Электроскутер или сегвей должен соответствовать определенным техническим требованиям, а максимальная скорость движения на СИМ в жилых зонах и во дворах не должна превышать 20 км/ч.

Мосгордума и Общественная палата неоднократно пытались урегулировать движение новых индивидуальных средств передвижения по городу, однако конкретные документы до настоящего момента разработаны не были.

Между тем все больше москвичей пользуются электросамокатами и гироскутерами. Некоторые из технических новинок способны разогнаться до 50-70 км/ч. Предоставляемые городскими службами проката электросамокаты имеют предел скорости 20-30 км/ч.

С 2017 по 2019 год, по данным ГИБДД, произошло 140 дорожно-транспортных происшествий с участием «средств индивидуальной мобильности». Четыре человека погибли в этих авариях.

Страны Западной Европы также обращают внимание на новые транспортные средства — летом ограничения по скорости были введены для немецких и французских пользователей СИМ.

Госдуме поддержали инициативу ГИБДД. Член комитета нижней палаты парламента по транспорту Александр Васильев заявил, что вряд ли получится следить за скоростью граждан на тротуарах, но подобные изменения в ПДД нужны.

По словам парламентария, сейчас взыскать с электросамокатчика компенсацию ущерба за полученную в результате ДТП травму можно лишь через суд, подав иск в рамках Гражданского кодекса.

«Сомневаюсь, что инспекторы будут гоняться за роллерами и скейтбордистами с радарами, а потом еще и выяснять личность нарушителей», — добавил Васильев.