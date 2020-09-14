Купили авто с предпусковым подогревом? Вы в группе риска

Современные опции в автомобилях бывают весьма полезны в российских условиях эксплуатации. Речь идет конечно же про удаленный прогрев двигателя. Ведь водителю не приходится в мороз "плясать" возле авто, пока двигатель прогреется. При этом исследования немецкого автомобильного клуба ADAC показали, что машины с вышеописанной функцией легко доступны для автоугонщиков.

Злоумышленники при помощи специального устройства считывают сигнал от оригинального брелока. Затем в удобный момент машину банально похищают, получив доступ к управлению при помощи ложного электронного ключа.

Всего три модели оказались устойчивыми к перехвату информации с оригинального брелока: Land Rover Discovery, Range Rover Evoque, а также Jaguar I-Pace. Эксперты считают, что главным фактором защиты оказался специальный частотный диапазон передачи данных.

Остальные модели, которых в эксперименте участвовало более трех сотен, были успешно "угнаны".