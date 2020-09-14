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Купили авто с кнопкой запуска двигателя? Вы в группе риска 

Car.ru 5 часов назад
Купили авто с предпусковым подогревом? Вы в группе риска
Фото: Car.ru
Современные опции в автомобилях бывают весьма полезны в российских условиях эксплуатации. Речь идет конечно же про удаленный прогрев двигателя. Ведь водителю не приходится в мороз "плясать" возле авто, пока двигатель прогреется. При этом исследования немецкого автомобильного клуба ADAC показали, что машины с вышеописанной функцией легко доступны для автоугонщиков.
Злоумышленники при помощи специального устройства считывают сигнал от оригинального брелока. Затем в удобный момент машину банально похищают, получив доступ к управлению при помощи ложного электронного ключа.
Всего три модели оказались устойчивыми к перехвату информации с оригинального брелока: Land Rover Discovery, Range Rover Evoque, а также Jaguar I-Pace. Эксперты считают, что главным фактором защиты оказался специальный частотный диапазон передачи данных.
Еще четыре модели: BMW i3, Volvo XC60, Mazda 2, а также Infiniti Q30 получилось вскрыть частично. Тут либо разблокировались двери, либо запускался двигатель.
Остальные модели, которых в эксперименте участвовало более трех сотен, были успешно "угнаны".
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Бортжурнал , BMW i3 , Volvo , Mazda 2 , Jaguar , BMW , Volvo XC60 , Land Rover Discovery , Mazda , Rover , Land Rover , Infiniti Q30
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